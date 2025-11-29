हिमाचल: कसोल घूमने आए हरियाणा के पर्यटक की कैंप में संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने कब्जे में लिया शव

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के पर्यटन स्थल कसोल घूमने आए एक पर्यटक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन करनी आरंभ कर दी है। शव की शिनाख्त इनेश कुमार पुत्र जगदीश चंदर निवासी 495-ए भीम दीपू वाली गली बिघर रोड क्रांति नगर वार्ड नंबर-13, फतेहाबाद हरियाणा के रूप में हुई है।



जानकारी के मुताबिक इनेश कुमार अपने दो रिश्तेदारों के साथ कसोल घूमने आए थे। 27 नवंबर को कसोल पहुंचे और कसोल एडवेंचर कैंप डुंखरा में कमरे किराये पर लेकर साथियों के साथ आराम किया। सुबह उठकर चाय पी और नहाकर साथियों के साथ कैंप परिसर में बैठा था। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गया।

