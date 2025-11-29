Language
    हिमाचल: कसोल घूमने आए हरियाणा के पर्यटक की कैंप में संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने कब्जे में लिया शव

    By Davinder Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कसोल में हरियाणा से आए एक पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कसोल के एक कैंप में रुका था। सुबह कोई हलचल न होने पर कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ा तो उसे मृत पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    कुल्लू के कसोल में हरियाणा के पर्यटक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के पर्यटन स्थल कसोल घूमने आए एक पर्यटक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन करनी आरंभ कर दी है। शव की शिनाख्त इनेश कुमार पुत्र जगदीश चंदर निवासी 495-ए भीम दीपू वाली गली बिघर रोड क्रांति नगर वार्ड नंबर-13, फतेहाबाद हरियाणा के रूप में हुई है।

    जानकारी के मुताबिक इनेश कुमार अपने दो रिश्तेदारों के साथ कसोल घूमने आए थे। 27 नवंबर को कसोल पहुंचे और कसोल एडवेंचर कैंप डुंखरा में कमरे किराये पर लेकर साथियों के साथ आराम किया। सुबह उठकर चाय पी और नहाकर साथियों के साथ कैंप परिसर में बैठा था। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गया। 

    साथी व कैंप स्टाफ तुरंत ले गए अस्पताल

    चक्कर आने पर उसके साथियों और कैंप स्टाफ ने तुरंत सीएचसी जरी पहुंचाया। सीएचसी जरी में चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। 

    पुलिस कुल्लू अस्पताल में करवाएगी पोस्टमार्टम

    पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया। अस्पताल में पोस्टमार्टम के उपरांत शव स्वजन को सौंपा जाएगा। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल ने की है।

    सतलुज नदी में मिला महिला का शव

    उधर, जिला कुल्लू के आनी उपमंडल के बैहना के साथ सजलुत नदी में एक महिला का शव बरामद हुआ है। 27 वर्षीय मनीषा पत्नी रंजीत सिंह निवासी गांव दोघरी डाकघर खनाग तहसील आनी जिला कुल्लू की निवासी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छानबीन में पता चला कि मनीषा ने 28 नवंबर को बैहना पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की है। आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहा है, इसका पता लगाया जा रहा है। इस बारे में पुलिस स्वजन व आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

