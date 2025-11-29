हिमाचल से प्रतिबंधित लकड़ी की पंजाब को हो रही तस्करी, अंब में 7 वाहन किए जब्त; 3 जिलों से जुड़े हैं तार
ऊना में वन विभाग की टीम ने हिमाचल से पंजाब लकड़ी की तस्करी करते सात वाहनों को पकड़ा। अंब और गगरेट में हुई कार्रवाई में युक्लिप्टस, शीशम समेत कई प्रतिबंधित लकड़ियां जब्त की गईं, जो कांगड़ा और हमीरपुर से लाई गई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। वन विभाग अवैध तस्करी रोकने के लिए सतर्क है।
जागरण टीम, अंब/गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश से पंजाब लकड़ी की तस्करी कर रहे लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने जिला ऊना की अंब रेंज में लकड़ी की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार मध्यरात्रि सात वाहनों को जब्त किया है।
बिना परमिट के लकड़ी लेकर जा रहे वाहनों को दो अलग-अलग स्थानों पर रोका गया। अंब रेंज की टीम ने अंब-नादौन सड़क पर पांच व गगरेट ब्लाक की टीम ने थपलां सड़क पर दो वाहनों को पकड़ा।
कांगड़ा व हमीरपुर से लाई गई थी प्रतिबंधित लकड़ी
ये वाहन ऊना के बंगाणा तथा कांगड़ा व हमीरपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों ज्वालामुखी और रंगस से आ रहे थे। इनमें युकलिप्टस (सफेदा) के अलावा प्रतिबंधित प्रजातियां शीशम, ओई और केंबल की लकड़ी बरामद की गई।
कांगड़ा से तीन वाहन जा रहे थे पंजाब
वन विभाग की जांच में यह बात सामने आई कि तीन वाहन प्रतिबंधित लकड़ी को कांगड़ा से पंजाब ले जा रहे थे। वन विभाग की टीम ने सभी के विरुद्ध कार्रवाई की है।
वन अधिकारी ने करवाई एफआईआर
इसके आधार पर ब्लाक अधिकारी ज्वार ने थाना अंब में भारतीय वन अधिनियम, हिमाचल प्रदेश व्यापार विनियमन अधिनियम और हिमाचल प्रदेश भूमि पारगमन नियमों के तहत एफआइआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। अन्य चार वाहनों को वन विभाग के विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते हिरासत में रखा गया है।
अवैध आवाजाही रोकने के लिए सतर्क
आरओ अंब राहुल ठाकुर ने बताया कि यह कार्रवाई डीएफओ ऊना के दिशानिर्देशों के तहत की गई। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीमें प्रदेश से वन उपज की अवैध आवाजाही रोकने के लिए सतर्क हैं और अंतरराज्यीय तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी कर रही हैं। ऐसे अभियानों को आगे भी जारी रखा जाएगा।
