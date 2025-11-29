हिमाचल से प्रतिबंधित लकड़ी की पंजाब को हो रही तस्करी, अंब में 7 वाहन किए जब्त; 3 जिलों से जुड़े हैं तार

जागरण टीम, अंब/गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश से पंजाब लकड़ी की तस्करी कर रहे लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने जिला ऊना की अंब रेंज में लकड़ी की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार मध्यरात्रि सात वाहनों को जब्त किया है।



बिना परमिट के लकड़ी लेकर जा रहे वाहनों को दो अलग-अलग स्थानों पर रोका गया। अंब रेंज की टीम ने अंब-नादौन सड़क पर पांच व गगरेट ब्लाक की टीम ने थपलां सड़क पर दो वाहनों को पकड़ा।

कांगड़ा व हमीरपुर से लाई गई थी प्रतिबंधित लकड़ी ये वाहन ऊना के बंगाणा तथा कांगड़ा व हमीरपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों ज्वालामुखी और रंगस से आ रहे थे। इनमें युकलिप्टस (सफेदा) के अलावा प्रतिबंधित प्रजातियां शीशम, ओई और केंबल की लकड़ी बरामद की गई।