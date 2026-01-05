अटल टनल रोहतांग में पर्यटकों को महंगा पड़ा हुड़दंग, हिमाचल पुलिस ने ओवरटेक करने पर 4 गाड़ियों के किए भारी चालान

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश की अटल टनल रोहतांग के अंदर गलत तरीके से ओवरटेक करने पर चार पर्यटक वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 एवं 179 के तहत चालान किए गए हैं। प्रत्येक वाहन मालिक का ₹3500 रुपये का चालान किया गया है।



पुलिस ने कुल 14 हजार के चालान कर कानून तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की है। ये चारों वाहन पर्यटकों के थे। डीएल 4सीबीई 3885, एमपी 06 सीबी 3054, यूके 07 एफएल 3132 और एचआर 14 वी 3355 वाहन नंबर के चालान किए गए हैं।



नेहरूकुंड से मनाली तक भी ओवरटेक करने की शिकायतें पुलिस को मिली हैं। पुलिस ओवरटेक करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखे हुए है।