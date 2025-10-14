Kangra News: नगरोटा बगवां में अज्ञात वाहन सवार दुकानदार को रौंदकर फरार, दुकान से पैदल घर जा रहा था व्यक्ति

संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में सोमवार रात्रि एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दुकानदार 60 वर्षीय महिंद्र सिंह की मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक व्यक्ति को टक्कर मारकर मौक से फरार हो गया।

वाहन टक्कर मारकर हो गया फरार जानकारी के मुताबिक नगरोटा बगवां के हनुमान मंदिर के समीप महिंद्रा बैग हाउस की दुकान करने वाले महिंदर सिंह पुत्र जोड़ा राम दीवान बाग निवासी नगरोटा बगवां रात लगभग साढ़े आठ बजे हादसे का शिकार हुए। वह दुकान को बंद कर पैदल अपने घर जा रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन द्वारा उन्हें टक्कर मारने से वह सड़क पर जख्मी हालत में गिर गए।

नगरोटा से टांडा किया रेफर, नहीं बच पाई जान स्थानीय लोगों ने उन्हें सिविल अस्पताल नगरोटा बगवां उपचार के लिए पहुंचाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कालेज टांडा के लिए रेफर कर दिया गया जहां पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

छोटी सी दुकान से शुरू किया कारोबार महिंदर सिंह की नगरोटा बगवां में महिंद्रा बैग हाउस नाम से दुकान थी। उन्होंने गरीब परिवार से होने के बावजूद कड़ी मेहनत कर एक छोटी सी दुकान से अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे अपने बच्चों के साथ मिलकर अपना एक नाम भी शहर में बनाया था। वह कई स्कूलों के लिए बैग बनाते थे और बैग का नाम एक नामी ब्रांड बन गया था। इनके जाने से अवश्य नगरोटा बगवां में महनती, लग्न से कार्य करने वाले मिलनसार व्यक्ति की कमी खलेगी।

तीन लड़कों में से एक साथ में करता है काम महिंद्र सिंह के तीन लड़के हैं, इनमें एक अपने स्वर्गीय पिता के साथ दुकान पर काम करता है। दूसरा लड़का दिल्ली में किसी निजी कंपनी व तीसरा लड़का एचआरटीसी में काम करता है।