श्रीश्री रविशंकर और CM सुक्खू ने पालमपुर में किया शीतला माता मंदिर का उद्घाटन, दक्षिणी शैली में बना मंदिर है खास
आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख श्री श्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पालमपुर में शीतला माता मंदिर का उद्घाटन किया। दक्षिणी शैली में बने इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री दिल्ली से सीधे पहुंचे। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि मां को खोजने की जरूरत नहीं, वह हमारे भीतर ही हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद हेलीपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे।
जागरण टीम, पालमपुर। आर्ट आफ लिविंग के प्रमुख एवं धर्मगुरु श्रीश्री रविशंकर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा पहुंचे। यहां पालमपुर के गुजरेड़ा में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ शीतला माता मंदिर का उद्धाटन किया।
यह मंदिर दक्षिणी शैली में बना हुआ है। मंदिर के उद्घाटन के लिए ही श्रीश्री रविशंकर यहां पर पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को दिल्ली से सीधे गुजरेड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां पर आर्ट आफ लिविंग के धार्मिक आयोजन में मौजूद रहे।
पालमपुर के गुजरेड़ा में आर्ट आफ लिविंग का आश्रम है। इसी आश्रम के परिसर में माता शीतला के मंदिर का निर्माण किया गया है। जिसका आज मंगलवार को सीएम की मौजूदगी में धर्मगुरु ने उद्घाटन किया।
मां को खोजने की जरूरत नहीं, यह तो हमारे भीतर ही हैं
इस अवसर श्रीश्री रविशंकर ने कहा कि जो भी यहां भौतिक रूप से घटित होता है, इसकी सूक्ष्म परछाई होती है। उन्होंने कहा कि संसार में यश पाना हो तो देवीय अनुग्रह चाहिए और अध्यात्म में प्रगति चाहिए। यह दोनों मिलते हैं तो हमारी साधना पूरी होती है। जहां साधना होती है वहां देवी खुद आती हैं। श्रीश्री रविशंकर ने कहा कि हमें मां को खोजने की जरूरत नहीं है, मां तो हमारे भीतर ही है।
पूरा प्रदेश अध्यात्म से सरावोर : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि श्रीश्री रविशंकर का जिला कांगड़ा में स्वागत है। गुजरेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्ट आफ लिविंग द्वारा गुजरेड़ा में जो आश्रम बनाया गया है, वह एक सराहनीय कार्य है। उन्होने कहा कि श्रीश्री रवि शंकर का जीवन सफर हमें बड़ी प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री श्री रवि शंकर ने समाज को प्ररेणा व सोच दी है। उन्होंने कहा कि आज के भौतिकवाद में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में आश्रम की स्थापना श्रीश्री रविशंकर की एक बड़़ी देन है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि इस आश्रम में देश-विदेश के लोग ध्यान व अध्यात्म के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी कोई समस्याएं होंगी तो उन्हें पूरा किया जाएगा।
सीएम हेलीपोर्ट का नींव पत्थर रखेंगे
मुख्यमंत्री इसके बाद गोपालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर को पंचायत वंड विहार के समीप प्रस्तावित हेलीपोर्ट का नींव पत्थर रखेंगे। उनके साथ स्थानीय विधायक आशीष बुटेल, मुख्यमंत्री के आइटी सलाहकार गोकुल बुटेल व हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी मौजूद रहे।
