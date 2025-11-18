श्रीश्री रविशंकर और CM सुक्खू ने पालमपुर में किया शीतला माता मंदिर का उद्घाटन, दक्षिणी शैली में बना मंदिर है खास

जागरण टीम, पालमपुर। आर्ट आफ लिविंग के प्रमुख एवं धर्मगुरु श्रीश्री रविशंकर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा पहुंचे। यहां पालमपुर के गुजरेड़ा में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ शीतला माता मंदिर का उद्धाटन किया।



यह मंदिर दक्षिणी शैली में बना हुआ है। मंदिर के उद्घाटन के लिए ही श्रीश्री रविशंकर यहां पर पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को दिल्ली से सीधे गुजरेड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां पर आर्ट आफ लिविंग के धार्मिक आयोजन में मौजूद रहे।

पालमपुर के गुजरेड़ा में आर्ट आफ लिविंग का आश्रम है। इसी आश्रम के परिसर में माता शीतला के मंदिर का निर्माण किया गया है। जिसका आज मंगलवार को सीएम की मौजूदगी में धर्मगुरु ने उद्घाटन किया। मां को खोजने की जरूरत नहीं, यह तो हमारे भीतर ही हैं इस अवसर श्रीश्री रविशंकर ने कहा कि जो भी यहां भौतिक रूप से घटित होता है, इसकी सूक्ष्म परछाई होती है। उन्होंने कहा कि संसार में यश पाना हो तो देवीय अनुग्रह चाहिए और अध्यात्म में प्रगति चाहिए। यह दोनों मिलते हैं तो हमारी साधना पूरी होती है। जहां साधना होती है वहां देवी खुद आती हैं। श्रीश्री रविशंकर ने कहा कि हमें मां को खोजने की जरूरत नहीं है, मां तो हमारे भीतर ही है।