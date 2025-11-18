किन्नौर की वेशभूषा में वायरल फोटो के पीछे छिपी है खास परंपरा, ...सर्दी के मौसम में यहां लगता है परियों का मेला

समर नेगी, रिकांगपिओ (किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर का राउलानी मेला इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल है। लेकिन यह जो फोटो व वीडियो वायरल हो रही हैं, यह हाल ही की नहीं हैं। ये तस्वीरें व वीडियो फरवरी महीने की हैं। इस मेले में आने वाले लोगों की वेशभूषा काफी भिन्न होती है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है।

दरअसल इसे परियों का मेला भी कहा जाता है। यह सर्दी का मौसम खत्म होने पर मनाया जाता है। किन्नौर के लोगों का मानना है कि भारी बर्फबारी के कारण जब पहाड़ी क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्वर्ग से सौंरी नाम की दिव्य परियां लोगों की रक्षा के लिए आती हैं। ठंड कम होने पर लोग इन दिव्य परियों के सम्मान व इन्हें वापस भेजने के लिए यह मेला मनाया जाता है।