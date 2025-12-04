Language
    कांगड़ा घाटी रेल कल से पकड़ेगी रफ्तार, रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल; 10 रुपये में बैजनाथ से कांगड़ा का सफर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    Kangra Rail Service, उत्तर रेलवे 5 दिसंबर से कांगड़ा घाटी में जोगिंदरनगर और कांगड़ा के बीच रेल सेवा फिर शुरू करेगा। बैजनाथ पपरोला से कांगड़ा के लिए पह ...और पढ़ें

    कांगड़ा घाटी रेल सेवा कल से शुरू हो रही है।

    संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। Kangra Rail, उत्तर रेलवे पांच दिसंबर से कांगड़ा घाटी रेलमार्ग पर जोगेंद्रनगर से कांगड़ा के बीच रेल यातायात शुरू करेगा। इस बाबत बुधवार सायं रेलवे ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जम्मू मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि पांच दिसंबर से बैजनाथ पपरोला से जोगेंद्रनगर के बीच एक ट्रेन अप-डाउन चलाई जाएगी। बैजनाथ पपरोला से कांगड़ा के बीच दो ट्रेनें अप-डाउन चलाई जाएंगी।

    पपरोला से सुबह 7 बजे चलेगी पहली ट्रेन

    उन्होंने बताया कि बैजनाथ पपरोला स्टेशन से कांगड़ा के लिए पहली ट्रेन सुबह सात बजे रवाना होगी और यह 9.10 बजे कांगड़ा पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन यहां से कांगड़ा के लिए 1.20 बजे रवाना होगी और 3.30 बजे कांगड़ा पहुंचेगी। 

    कांगड़ा से 10 बजे चलेगी

    कांगड़ा से पपरोला के लिए पहली ट्रेन सुबह 10 बजे चलेगी और पपरोला में 12.5 बजे पहुंचेगी। कांगड़ा से दूसरी ट्रेन दोपहर बाद 4.30 बजे चलेगी और पपरोला रेलवे स्टेशन में शाम 6.35 बजे पहुंचेगी। 

    जोगेंद्रनगर के लिए आठ बजे चलेगी पहली ट्रेन

    जोगेंद्रनगर के लिए बैजनाथ पपरोला से पहली ट्रेन सुबह आठ बजे रवाना होगी और 9.35 बजे पहुंचेगी। जोगेंद्रनगर से यह ट्रेन सुबह 10.30 मिनट पर चलेगी और बैजनाथ पपरोला में दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। 

    10 रुपये में बैजनाथ से कांगड़ा का सफर

    उल्लेखनीय है कि ट्रेनों का किराया काफी कम है। बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन से कांगड़ा और जोगेंद्रनगर तक का किराया केवल 10 रुपये है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कांगड़ा से लेकर पठानकोट तक भी रेल मार्ग को बहाल करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

