    Himachal: पालमपुर में व्यक्ति के विरुद्ध 4 मामलों में केस लड़ रहे अधिवक्ता को गाड़ी से कुचलने का प्रयास

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:34 PM (IST)

    Kangra advocate attack पालमपुर में एक व्यक्ति ने अधिवक्ता शब्बीर कटोच को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। शब्बीर कटोच ने बनूरी निवासी दलीप कुमार पर जान से मारने की नियत से गाड़ी चढ़ाने की शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता शब्बीर दलीप कुमार के विरुद्ध चार मामलों में पैरवी कर रहे हैं जिससे दलीप उनसे रंजिश रखता है।

    पालमपुर में इसी गाड़ी से अधिवक्ता को कुचलने का प्रयास हुआ।

    संवाद सहयोगी, पालमपुर। Kangra advocate attack, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक व्यक्ति ने अधिवक्ता को कार से कुचलने का प्रयास किया। पुलिस थाना पालमपुर में स्थानीय अधिवक्ता शब्बीर कटोच ने बनूरी निवासी दलीप कुमार पर जान से मारने की नियत से गाड़ी से कुचलने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    शब्बीर कटोच ने बताया कि वह स्थानीय न्यायालय में अधिवक्ता है और वर्तमान में दलीप कुमार के विरुद्ध चार मामलों में पैरवी कर रहा हूं। इनमें से एक मामला चेक बाउंस का है, जिसमें दलीप को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। इस कारण दलीप कुमार ने शब्बीर से रंजिश रखी है।

    अधिवक्ता ने बचाव में स्कूटी सड़क से नीचे उतारी

    सोमवार को दोपहर बाद जब शब्बीर घर से कोर्ट आ रहे थे तो दलीप कुमार अपनी गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही शब्बीर कोर्ट परिसर के पास पहुंचे तो दलीप ने जान से मारने की नीयत से गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। शब्बीर ने अपनी स्कूटी सड़क से नीचे उतार दी, अन्यथा वह गंभीर रूप से घायल हो सकते थे।

    जान से खत्म करने की धमकी दी

    दलीप ने शब्बीर को धमकी दी कि यदि वह दोबारा सड़क पर मिला तो जान से खत्म कर देगा। इस दौरान दलीप का भाई बलबीर भी वहां आया और शब्बीर के पिता को चोट पहुंचाई। दोनों भाई मौके से भाग गए, जबकि पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी।

    थाना प्रभारी भूपिंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

