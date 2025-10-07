Kangra News: टंग में पोती को गोद में लेकर जा रहे व्यक्ति पर सांड ने किया हमला, गंभीर हालत में टांडा पहुंचाए

Himachal Pradesh Kangra News कांगड़ा के टंग में एक सांड ने दादा और पोती पर हमला कर दिया जिससे दोनों घायल हो गए। स्थानीय निवासी विश्वजीत सिंह अपनी पोती के साथ घर लौट रहे थे तभी सांड ने उन पर हमला कर दिया। बच्ची के कंधे में फ्रैक्चर आया है और विश्वजीत सिंह भी अस्पताल में भर्ती हैं।

सुरेश कौशल, योल‌ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में सड़क पर घूमते पशु खतरा बनते जा रहे हैं। सड़क पर जहां यह हादसों का कारण बन रहे हैं तो वहीं राहगीरों पर भी हमला कर रहे हैं। जिला कांगड़ा के टंग योल तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में इन पशुओं के आतंक से हर कोई परेशान है।

गत दिवस टंग स्थित शिव मंदिर के पास एक सांड ने व्यक्ति पर हमला कर दिया। स्थानीय निवासी विश्वजीत सिंह अपनी पोती को गोद में लेकर घर लौट रहे थे, तभी सांड ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला पूरी तरह से बिना किसी उकसावे के हुआ। सांड ने दोनों को जोरदार तरीके से टक्कर मारी, जिससे वे ज़मीन पर गिर गए।