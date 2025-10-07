Kangra News: टंग में पोती को गोद में लेकर जा रहे व्यक्ति पर सांड ने किया हमला, गंभीर हालत में टांडा पहुंचाए
Himachal Pradesh Kangra News कांगड़ा के टंग में एक सांड ने दादा और पोती पर हमला कर दिया जिससे दोनों घायल हो गए। स्थानीय निवासी विश्वजीत सिंह अपनी पोती के साथ घर लौट रहे थे तभी सांड ने उन पर हमला कर दिया। बच्ची के कंधे में फ्रैक्चर आया है और विश्वजीत सिंह भी अस्पताल में भर्ती हैं।
सुरेश कौशल, योल (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में सड़क पर घूमते पशु खतरा बनते जा रहे हैं। सड़क पर जहां यह हादसों का कारण बन रहे हैं तो वहीं राहगीरों पर भी हमला कर रहे हैं। जिला कांगड़ा के टंग योल तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में इन पशुओं के आतंक से हर कोई परेशान है।
गत दिवस टंग स्थित शिव मंदिर के पास एक सांड ने व्यक्ति पर हमला कर दिया। स्थानीय निवासी विश्वजीत सिंह अपनी पोती को गोद में लेकर घर लौट रहे थे, तभी सांड ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला पूरी तरह से बिना किसी उकसावे के हुआ। सांड ने दोनों को जोरदार तरीके से टक्कर मारी, जिससे वे ज़मीन पर गिर गए।
स्थानीय लोगों ने बचाया
घटनास्थल पर मौजूद संगम शर्मा और उनके बेटे ने घायलों को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पाल पहुंचाया। डॉक्टरों ने आपातकालीन विभाग में दोनों का तुरंत उपचार शुरू कर दिया है।
बच्ची के कंधे में फ्रेक्चर
बच्ची के कंधे में फ्रैक्चर पाया गया है, जबकि विश्वजीत सिंह भी टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और चोटों व मानसिक सदमे से उबर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि यही सांड इससे पहले भी कई बार क्षेत्र में लोगों पर हमला कर चुका है, जिससे कई लोग घायल हो चुके।
ठोस कदम उठाने की मांग
पंचायत प्रधान संतोष कुमार ने बताया कि इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया। लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है।
खाली भूमि पर हो गोसदन का निर्माण
वहीं गुरु द्रौणाचार्य सोसायटी के ललित शर्मा और वीएन रैणा ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि टंग में राधा कृष्ण मंदिर के समीप खाली भूमि पर गोसदन का निर्माण किया जाए, क्योंकि यहां वेटरनरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासिस्ट का संस्थान भी है, जिससे पशुओं की अच्छी देखभाल हो सकती है।
