Himachal News: एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन मरीज के तकिये के नीचे मिला चिट्टा, नर्सिंग ऑफिसर ने पकड़ा

Himachal Pradesh News बिलासपुर एम्स में एक मरीज के पास से 0.9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पंजाब निवासी सतनाम सिंह पैर में संक्रमण के इलाज के लिए 15 दिन पहले यहां आया था। नर्सिंग ऑफिसर को शक होने पर तकिये के नीचे छिपाई डिब्बी से यह नशीला पदार्थ मिला।

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। Himachal Pradesh News, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर में 15 दिन से उपचाराधीन गढ़शंकर (पंजाब) निवासी एक मरीज के पास 0.9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। हालांकि व्यक्ति के पास बरामद मात्रा कम है, लेकिन संस्थान में उसके पास यह नशा कहां से आया, यह चिंता का विषय है।

मरीज के पास चिट्टा भी संस्थान में तैनात नर्सिंग आफिसर (एनओ) ने उसके तकिये के नीचे बरामद किया है। 15 दिन पहले उपचार के लिए पहुंचा था मरीज जानकारी के मुताबिक सतनाम सिंह निवासी गढशंकर (पंजाब) को टांग में इन्फेक्शन था और यहां उसकी टांग का आपरेशन हुआ था। आपरेशन करवाने के लिए वह 15 दिन पहले एम्स बिलासपुर में आया था। वह संस्थान के वर्चुअल वार्ड की दूसरी मंजिल के बेड नंबर 360 में उपचाराधीन था।