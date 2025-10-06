शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला, मोहाली के व्यक्ति ने करवाई FIR

Shimla Property Fraud मोहाली के एक व्यक्ति ने शिमला में संपत्ति खरीद में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। राजदीप एंड कंपनी पर 7 करोड़ के समझौते में धोखाधड़ी का आरोप है जिसमें 18 फ्लैट आवंटित किए गए थे लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया गया।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Property Fraud, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस बारे में मोहाली के एक व्यक्ति की ओर से सदर थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़ी एक कंपनी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला राजदीप एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजदीप शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ है। गुरबचन सिंह बंगा निवासी मोहाली ने शिकायत दी थी कि 11 अप्रैल 2014 को उनके और राजदीप शर्मा के बीच एक समझौता हुआ था।

फ्लैट के विकास और बिक्री का हुआ था समझौता, नहीं दिए पैसे इस समझौते के तहत शिमला के भराड़ी, केलेस्टन स्थित 1416.80 वर्गमीटर भूमि पर फ्लैटों के विकास और बिक्री का काम होना था। समझौते की कुल राशि 7 करोड़ रुपये तय हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित ने शुरुआती 50 लाख रुपये अग्रिम के रूप में दिए थे और 18 फ्लैट सुरक्षा के तौर पर अलॉट किए गए थे, लेकिन इसके बाद न तो बाकी भुगतान किया गया और न ही फ्लैट का कब्जा सौंपा गया।