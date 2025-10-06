शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला, मोहाली के व्यक्ति ने करवाई FIR

शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला, मोहाली के व्यक्ति ने करवाई FIR
Shimla Property Fraud मोहाली के एक व्यक्ति ने शिमला में संपत्ति खरीद में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। राजदीप एंड कंपनी पर 7 करोड़ के समझौते में धोखाधड़ी का आरोप है जिसमें 18 फ्लैट आवंटित किए गए थे लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया गया।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Property Fraud, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस बारे में मोहाली के एक व्यक्ति की ओर से सदर थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़ी एक कंपनी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला राजदीप एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजदीप शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ है। गुरबचन सिंह बंगा निवासी मोहाली ने शिकायत दी थी कि 11 अप्रैल 2014 को उनके और राजदीप शर्मा के बीच एक समझौता हुआ था।
फ्लैट के विकास और बिक्री का हुआ था समझौता, नहीं दिए पैसे
इस समझौते के तहत शिमला के भराड़ी, केलेस्टन स्थित 1416.80 वर्गमीटर भूमि पर फ्लैटों के विकास और बिक्री का काम होना था। समझौते की कुल राशि 7 करोड़ रुपये तय हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित ने शुरुआती 50 लाख रुपये अग्रिम के रूप में दिए थे और 18 फ्लैट सुरक्षा के तौर पर अलॉट किए गए थे, लेकिन इसके बाद न तो बाकी भुगतान किया गया और न ही फ्लैट का कब्जा सौंपा गया।
जारी किए गए चेक में हेरा-फेरी
राजदीप शर्मा ने भुगतान का दिखावा करने के लिए कई चेक जारी किए, लेकिन बाद में उन्हें बिना तारीख और कम राशि वाले चेकों से बदल दिया, जिससे उसकी बेईमानी की नीयत साफ झलकती है। इतना ही नहीं, आरोपित ने बाद में उन्हीं फ्लैटों को तीसरे पक्ष को बेच दिया, जो 9 मई 2014 के उनके स्वयं के हलफनामे और समझौते का उल्लंघन है।
5.23 करोड़ रुपये ब्याज सहित बकाया
शिकायतकर्ता को अब तक लगभग 2.36 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं, जबकि लगभग 5.23 करोड़ रुपये ब्याज सहित बकाया हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में माला दर्ज कर लिया और अब आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
