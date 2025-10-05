Himachal: पुलिस ने बलोह टोल प्लाजा पर युवती समेत तीन लोग 40 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े, पंजाब की तरफ से आ रहे थे हिमाचल में
Bilaspur Baloh Toll Plaza बिलासपुर पुलिस ने बलोह प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान 40 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवती सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। वे पंजाब से आ रहे थे। पुलिस ने कुल्लू नंबर की टैक्सी को रोका और तलाशी के दौरान चिट्टा की खेप को बरामद किया।
जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में गत दिनों चिट्टे की सबसे बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद अब एक युवती और युवकों को नशे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घुमारवीं पुलिस टीम ने शनिवार को बलोह प्लाज़ा के समीप नाका लगाकर 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पंजाब की ओर से चिट्टा लेकर आ रहे तीन आरोपितों में एक नेपाल मूल की युवती समेत तीन तस्कर शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने बलोह टोल प्लाजा के पास नाका लगाया हुआ था। नाकाबंदी के दौरान कुल्लू नंबर की टैक्सी एचपी-01-के-5677 को रोका, जिसमें दो युवक और एक युवती सवार थे। जांच के दौरान कार से चिट्टा बरामद हुआ।
गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान 28 वर्षीय राहुल भारती निवासी गांव मझखेतर डाकघर चनौल तलेली सुंदरनगर, 26 वर्षीय संदीप सिह निवासी गांव जब्बोवाल डाकघर बेगोवाल जिला कपूरथला पंजाब व 20 वर्षीय अनु सिरपाली मूल निवासी नेपाल अस्थायी पता गांव जब्बोवाल डाकघर बेगोवाल जिला कपूरथला के रूप में हुई है।
इस कारण तस्कर आ रहे पकड़ में
यहां बता दें कि बिलासपुर में पिछले एक माह से नशे की खेप पकड़ी जा रही हैं। जिसका मुख्य कारण यह है कि पुलिस प्रशासन ने नाकाबंदी के स्थान को बदला है। इससे पूर्व पुलिस गरामोड़ा के पास नाका लगाती थी, क्योंकि वह प्रदेश का एंट्री प्वाइंट है। इस नाके का नुकसान यह था कि बिलासपुर में प्रवेश के लिए गरामोड़ा के अलावा अन्य स्थान भी हैं। इसका अनुभव होने के बाद पुलिस ने जिला से बाहर जाने के लिए एकमात्र प्वाइंट बलोह टोल प्लाजा में यह नाका लगाया।
पकड़ा था 518 ग्राम चिट्टा
इसी का परिणाम है कि पुलिस ने इस नाके में पिछले एक डेढ़ माह की अवधि में करीब छह किलो से ज्यादा चरस बरामद की है। इसके अलावा पिछले सप्ताह चिट्टे की जिला में सबसे बड़ी खेप 518 ग्राम समेत पंजाब के दो युवक गिरफ्तार किए थे। इस मामले में अभी तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि थाना घुमारवीं पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दो पुरुष और एक महिला से 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
