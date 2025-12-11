HP Board Exam: हिमाचल शिक्षा बोर्ड की तीन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से, आधा घंटा पहले पहुंचना होगा हाल में

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं (नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय) की वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।



कक्षा तीसरी और पांचवीं की परीक्षाएं 09 से 16 मार्च 2026 तक होंगी। कक्षा आठवीं की परीक्षाएं 09 मार्च से 20 मार्च 2026 तक प्रातः 9:45 से 1:00 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।