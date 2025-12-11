Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HP Board Exam: हिमाचल शिक्षा बोर्ड की तीन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से, आधा घंटा पहले पहुंचना होगा हाल में

    By Neeraj Vyas Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी तेज़ कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं की वार्षिक पर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा शेड्यूल तय कर दिया है। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं (नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय) की वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। 

    कक्षा तीसरी और पांचवीं की परीक्षाएं 09 से 16 मार्च 2026 तक होंगी। कक्षा आठवीं की परीक्षाएं 09 मार्च से 20 मार्च 2026 तक प्रातः 9:45 से 1:00 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौवीं व 11वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से

    इसके अतिरिक्त कक्षा नौवीं और जमा एक की वार्षिक/कम्पार्टमेंट परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। कक्षा नौवीं की परीक्षाएं 05 मार्च से 18 मार्च 2026 तक तथा जमा एक की परीक्षाएं 05 मार्च से 28 मार्च 2026 तक होंगी।

    दोपहर के सत्र में होंगी परीक्षाएं

    ये परीक्षाएं दोपहर 12:45 से शाम 4:00 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी। सभी परीक्षार्थी, अभिभावक व विद्यालय विस्तृत तिथि-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकतें हैं।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 2026 की अध्यापक पात्रता व अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी, एडवांस में तिथियां तय करने की क्या वजह? 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स करेंगे सचिवालय का घेराव, 18 संगठनों के पदाधिकारी जुटे शिमला में; 8 बिंदुओं पर किया मंथन 