HP Board Exam: हिमाचल शिक्षा बोर्ड की तीन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से, आधा घंटा पहले पहुंचना होगा हाल में
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी तेज़ कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं की वार्षिक पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं (नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय) की वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।
कक्षा तीसरी और पांचवीं की परीक्षाएं 09 से 16 मार्च 2026 तक होंगी। कक्षा आठवीं की परीक्षाएं 09 मार्च से 20 मार्च 2026 तक प्रातः 9:45 से 1:00 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
नौवीं व 11वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से
इसके अतिरिक्त कक्षा नौवीं और जमा एक की वार्षिक/कम्पार्टमेंट परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। कक्षा नौवीं की परीक्षाएं 05 मार्च से 18 मार्च 2026 तक तथा जमा एक की परीक्षाएं 05 मार्च से 28 मार्च 2026 तक होंगी।
दोपहर के सत्र में होंगी परीक्षाएं
ये परीक्षाएं दोपहर 12:45 से शाम 4:00 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी। सभी परीक्षार्थी, अभिभावक व विद्यालय विस्तृत तिथि-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकतें हैं।
