धर्मशाला पहुंच भाजपा पर हमलावर हुए सुक्खू, बिके हुए विधायक बने रणनीतिकार; देख रहे CM बनने का सपना

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है और भाजपा में कांग्रेस का एक गुट मजबूत है। बिके हुए विधायक घर में डिनर देते हैं और सोचते हैं कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन वह जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।



मंत्री ही बन जाएं, इसके लिए रणनीतिकार बने हुए हैं। इसलिए बिका हुआ गुट सक्रिय है। वह सोच रहे थे कि प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। लेकिन जनता व देवी-देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। अगली बार धर्मशाला की सीट भी जीतेंगे। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।

इसलिए जल्दी बुलाया इस बार सत्र इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांगड़ा में इतिहास का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और विपक्ष को तथ्यों के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। खासकर इस शीतकालीन सत्र को पहले रखने का उद्देश्य है कि जब भी सत्र होता था न्यू ईयर व क्रिसमस के समय होता था और होटल वालों की बुकिंग रद होती थी। जिससे होटल व्यवसाय को नुकसान पहुंचता था। इसलिए सोचा कि शीतकालीन सत्र पहले किया जाए और शीतकालीन सत्र को आने वाले लोगों की बुकिंग का लाभ भी होटल मालिकों को मिले।

कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा इतिहास का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया है और विकसित कर रहे हैं। जल्द ही कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार व भूमि अधिग्रहण के काम को पूरा किया जाएगा।

मुद्दे व प्रस्ताव के अधीन कोई बात लाएंगे तो करेंगे समर्थन उन्होंने कहा कि मुद्दों में सच्चाई होनी चाहिए तथ्य होने चाहिए, महज राजनीतिक लाभ व सनसनी पैदा करने के लिए मुद्दे कुछ समय के लिए होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि विपक्ष किसी भी प्रकार के मुद्दे व प्रस्ताव के अधीन कोई बात लाएंगे तो सरकार उसका समर्थन करेगी। सवाल के जवाब में कहा कि सुचारू रूप से सदन को सरकार चलाती है।