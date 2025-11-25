Language
    धर्मशाला पहुंच भाजपा पर हमलावर हुए सुक्खू, बिके हुए विधायक बने रणनीतिकार; देख रहे CM बनने का सपना

    By Neeraj Vyas Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी गुटों में बंटी है और बिके हुए विधायक मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कांगड़ा में सबसे लंबा शीतकालीन सत्र आयोजित करने का कारण बताया और कहा कि सरकार विपक्ष के मुद्दों का समर्थन करेगी। उन्होंने भाजपा पर वाकआउट कर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया।

    विधानसभा सत्र के लिए धर्मशाला पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है और भाजपा में कांग्रेस का एक गुट मजबूत है। बिके हुए विधायक घर में डिनर देते हैं और सोचते हैं कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन वह जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।

    मंत्री ही बन जाएं, इसके लिए रणनीतिकार बने हुए हैं। इसलिए बिका हुआ गुट सक्रिय है। वह सोच रहे थे कि प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। लेकिन जनता व देवी-देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। अगली बार धर्मशाला की सीट भी जीतेंगे। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।

    इसलिए जल्दी बुलाया इस बार सत्र

    इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांगड़ा में इतिहास का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और विपक्ष को तथ्यों के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। खासकर इस शीतकालीन सत्र को पहले रखने का उद्देश्य है कि जब भी सत्र होता था न्यू ईयर व क्रिसमस के समय होता था और होटल वालों की बुकिंग रद होती थी। जिससे होटल व्यवसाय को नुकसान पहुंचता था। इसलिए सोचा कि शीतकालीन सत्र पहले किया जाए और शीतकालीन सत्र को आने वाले लोगों की बुकिंग का लाभ भी होटल मालिकों को मिले। 

    कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा

    इतिहास का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया है और विकसित कर रहे हैं। जल्द ही कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार व भूमि अधिग्रहण के काम को पूरा किया जाएगा।

    मुद्दे व प्रस्ताव के अधीन कोई बात लाएंगे तो करेंगे समर्थन

    उन्होंने कहा कि मुद्दों में सच्चाई होनी चाहिए तथ्य होने चाहिए, महज राजनीतिक लाभ व सनसनी पैदा करने के लिए मुद्दे कुछ समय के लिए होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि विपक्ष किसी भी प्रकार के मुद्दे व प्रस्ताव के अधीन कोई बात लाएंगे तो सरकार उसका समर्थन करेगी। सवाल के जवाब में कहा कि सुचारू रूप से सदन को सरकार चलाती है। 

    यदि पिकनिक ही मनाने आना है तो क्या कर सकते हैं

    अगर भाजपा ने पिकनिक मनाने ही यहां आना होगा और हर दिन वाकआउट ही करना होगा, सरकार इसमें क्या कर सकती है। कोई भी बात तथ्य व तर्क के साथ रखी जानी चाहिए। विपक्ष के पास लोकतंत्र वाकआउट का अधिकार है। लेकिन वाकआउट किस मुद्दे पर हो रहा है।

    वाकआउट सिर्फ खबर के लिए सनसनी

    वाकआउट सिर्फ न्यूज के माध्यम से सनसनी के माध्यम से किया जाता है। जब स्पीकर बोल देते हैं तो उसे वाकआउट नहीं मानते। इसलिए वाकआउट की न्यूज बनती है और उन्हें दिल्ली में भी दिखाना है। पांच गुटों में भाजपा बंटी है और हर कोई चाहता है कि उसके मुद्दे पर वाकआउट हो, दिल्ली में भी इन्होंने दिखाना है, नहीं तो उन्हें फटकार लगती है।

