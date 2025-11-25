Himachal News: पति को फोन कर कहा, मैं मरने जा रही हूं आप अकेले रह लेना; सुबह खेत में मिली लाश

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में गत दिनों सासन गांव में महिला से हुई क्रूरता के बाद अब एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। हमीरपुर पुलिस थाना के तहत स्वाहल पंचायत के सेर गांव में मंगलवार सुबह 63 वर्षीय महिला का घर से कुछ दूरी पर संदिग्ध हालात में शव मिला है।



शकुंतला देवी पत्नी सीताराम बीते दिन शाम करीब 4 बजे अपने घर से हमीरपुर आई थी। इसके बाद लगभग 7 बजे उसने अपने पति को फोन कर यह कहते हुए चौंका दिया कि मैं मरने जा रही हूं, आप अकेले रह लेना।

पति ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, तो फोन कट गया। इसके बाद महिला घर नहीं पहुंची।

सुबह जब पति नींद से उठा और खेतों की तरफ गया तो उसने पत्नी का शव वहां पड़ा पाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा : प्रधान पंचायत स्वाहल के प्रधान प्रीतम धीमान ने बताया कि यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि शकुंतला देवी ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। प्रधान के अनुसार, पति ने भी फोन कॉल में पत्नी द्वारा आत्महत्या की चेतावनी दिए जाने की बात की पुष्टि की है।