Himachal News: पति को फोन कर कहा, मैं मरने जा रही हूं आप अकेले रह लेना; सुबह खेत में मिली लाश
हमीरपुर के सेर गांव में 63 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। महिला ने पति को फोन पर आत्महत्या करने की बात कही थी। सुबह उसका शव खेत में पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी। पुलिस कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में गत दिनों सासन गांव में महिला से हुई क्रूरता के बाद अब एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। हमीरपुर पुलिस थाना के तहत स्वाहल पंचायत के सेर गांव में मंगलवार सुबह 63 वर्षीय महिला का घर से कुछ दूरी पर संदिग्ध हालात में शव मिला है।
शकुंतला देवी पत्नी सीताराम बीते दिन शाम करीब 4 बजे अपने घर से हमीरपुर आई थी। इसके बाद लगभग 7 बजे उसने अपने पति को फोन कर यह कहते हुए चौंका दिया कि मैं मरने जा रही हूं, आप अकेले रह लेना।
पति ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, तो फोन कट गया। इसके बाद महिला घर नहीं पहुंची।
सुबह जब पति नींद से उठा और खेतों की तरफ गया तो उसने पत्नी का शव वहां पड़ा पाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।
आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा : प्रधान
पंचायत स्वाहल के प्रधान प्रीतम धीमान ने बताया कि यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि शकुंतला देवी ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। प्रधान के अनुसार, पति ने भी फोन कॉल में पत्नी द्वारा आत्महत्या की चेतावनी दिए जाने की बात की पुष्टि की है।
महिला ने निगला है जहरीला पदार्थ : एएसपी
एएसपी राजेश शर्मा ने बताया कि सेर-स्वाहल क्षेत्र में एक महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली गई है।
कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस
उन्होंने कहा कि मृतिका ने किस परिस्थिति में यह कदम उठाया, इसके कारणों की जांच की जा रही है। कॉल डिटेल्स, परिजनों के बयान और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
