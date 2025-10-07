Himachal Bus Accident: पालमपुर में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, सड़क से नाले में जा गिरी गाड़ी; 14 सवारियां घायल
Palampur Bus Accident हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर के पास एक निजी बस सीएसआईआर पालमपुर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार के कारण चालक का नियंत्रण खो गया और बस नाले में जा गिरी। इस हिमाचल प्रदेश बस दुर्घटना में 14 यात्री घायल हो गए जिन्हें पालमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण टीम, पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में मंगलवार को पालमपुर के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सीएसआईआर पालमपुर के पास बस नाले में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार थी व चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं पा सका। बस सीधे नाले में जा गिरी।
हादसे में बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहनों व एंबुलेंस के माध्यम से पालमपुर अस्पताल पहुंचाया गया।
बताया जा रहा है कि निजी बस पर्यटन नगरी मनाली से पठानकोट रूट पर जा रही थी। पालमपुर में अचानक यह बस हादसे का शिकार हो गई।
