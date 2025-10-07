Himachal Bus Accident: पालमपुर में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, सड़क से नाले में जा गिरी गाड़ी; 14 सवारियां घायल

Palampur Bus Accident हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर के पास एक निजी बस सीएसआईआर पालमपुर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार के कारण चालक का नियंत्रण खो गया और बस नाले में जा गिरी। इस हिमाचल प्रदेश बस दुर्घटना में 14 यात्री घायल हो गए जिन्हें पालमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।