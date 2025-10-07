Himachal: झूठी गवाही के लिए CBI अधिकारी ने धमकाया, गला घोंटने का प्रयास; मंडी निवासी पूर्व पंचायत प्रधान के संगीन आरोप
Himachal Pradesh Mandi News मंडी के बल्ह उपमंडल के सिध्याणी पंचायत के पूर्व प्रधान गिरधारी लाल ने सीबीआई अधिकारी पर झूठी गवाही देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एसपी शिमला को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गिरधारी लाल चिट्टा तस्करों के मामले में गवाह हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी ने बयान बदलने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया।
जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Pradesh Mandi News, जिला मंडी के बल्ह उपमंडल के तहत पंचायत सिध्याणी के पूर्व प्रधान गिरधारी लाल ने शिमला स्थित सीबीआई के एक अधिकारी पर जबरन बयान बदलने और झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गिरधारी लाल का आरोप है कि उक्त अधिकारी उसका गला तक घोंटने का प्रयास कर चुका है।
इस बारे में गिरधारी लाल ने एसपी शिमला को लिखित में शिकायत सौंपकर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। मंडी में मीडिया से बातचीत में गिरधारी लाल ने बताया कि वह पुलिस द्वारा पकड़े गए चिट्टा तस्करों के मामले में मौके का गवाह है।
पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप
तस्करों के परिजनों की शिकायत पर अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। गिरधारी लाल ने बताया कि उक्त सीबीआई अधिकारी 18 सितंबर को उसके घर आया और पूछताछ के बाद शिमला आने को कहा।
बयान बदलने के लिए किया गया टॉर्चर
22 सितंबर को वह शिमला स्थित सीबीआई कार्यालय में गया। इसके बाद 30 सितंबर को उसे फिर से कार्यालय बुलाया गया। गिरधारी के अनुसार हर बार उसे अपना बयान बदलने को टॉचर्र किया गया और अधिकारी ने उसका गला तक पकड़कर दबाने का प्रयास किया।
उचित कार्रवाई न हुई तो करेंगे आमरण अनशन
अधिकारी चाहता है कि गिरधारी यह बयान दे कि उसे पुलिस वाले मौके का गवाह बनाने के लिए घर से उठाकर लेकर गए थे, जबकि गिरधारी का कहना है कि वह और कृष्ण चंद उस वक्त मौके पर ही थे जब रिवालसर पुलिस की टीम ने चिट्टा तस्करों को पकड़ा था। गिरधारी लाल ने कहा कि अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे।
शिकायत पर कार्रवाई शुरू : एसपी
एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि गिरधारी लाल की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नियमों के तहत सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ की जाती है। इस बात की जांच की जाएगी कि क्या सीबीआई के अधिकारियों ने सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ की है या नहीं। क्योंकि उससे ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी इस संदर्भ में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है लेकिन शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
