शांता कुमार की राहुल गांधी को नसीहत, जर्मनी में वह विपक्ष नहीं भारत के नेता, ...यह सबसे पुरानी पार्टी का संस्कार करके ही जाएंगे

संवाद सहयोगी, पालमपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष के नेता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इतना भी पता नहीं है कि वह विपक्ष के नेता भारत के हैं, जर्मनी में वे भारत के नेता हैं, विपक्ष के नेता नहीं।

भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार आज तक के भारत के इतिहास में देश के किसी भी विपक्ष के नेता ने इस प्रकार विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध भाषण नहीं दिए थे। राहुल गांधी ने जर्मनी में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और वोटों की चोरी से भाजपा सरकारें बनाई जा रही हैं।



बकौल शांता, मंगलवार सुबह उन्होंने तीन समाचार पत्र पढ़े और तीनों ने जर्मनी में राहुल गांधी के वक्तव्य को कोई स्थान नहीं दिया है।

...तब कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को बनाया था शिष्टमंडल का अध्यक्ष शांता कुमार ने कहा कि भारत में कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के संबंध में एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए भारत से सांसदों का शिष्टमंडल भेजा गया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने उस शिष्टमंडल के अध्यक्ष के रूप में उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था तो इस पर पूरे भारत में हैरानी हुई थी।