    हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच 7 नई पंचायतों का गठन, 76 का होगा पुनर्गठन, कांगड़ा व सोलन की सबसे ज्यादा

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 7 नई पंचायतों का गठन किया गया है, जबकि 76 पंचायतों का पुनर्गठन होगा। कांगड़ा और सोलन ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में चुनाव के शोर के बीच नई पंचायतों का गठन व पुनर्गठन होगा। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे टकराव के बीच पंचायती राज विभाग ने सात नई पंचायतों के गठन और कुल 74 पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में प्रभावितों से 27 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। जानकारी के अनुसार नई का गठन और पुनर्गठन कुछ और पंचायतों में भी हो सकता है। 

    आचार संहिता के बीच लिया फैसला

    नई पंचायतों के गठन और पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना उस समय जारी की गई है, जब सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है और पंचायतों और शहरी निकायों में सीमाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव की रोक को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 लागू की हुई है।

    हाई कोर्ट में लंबित है चुनाव का मामला

    पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है और 30 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि न्यायालय ने किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है।

    इन सात नई पंचायतों का गठन

    जिन सात नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है उनमें सोलन के विकास खंड धर्मपुर में छह नई पंचायतों अंबोटा, कामली, धार की बेड, खेड़ा उपरला, रत्योड, चुहूवाल और जिला ऊना के विकास खंड हरोली में पंडोगा निचला पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की है। इससे 14 पंचायतों का दोबारा से पुनर्गठन होगा। 

    इन जिलों की 62 पंचायतों का होगा पुनगर्ठन

    वहीं, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में गांव में बदलाव करने से 62 पंचायतों के पुनर्गठन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। इनमें कांगड़ा में 14, सोलन 14, हमीरपुर में 12, मंडी में 8, शिमला में 6, ऊना में 4, बिलासपुर व कुल्लू में दो-दो पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर आपत्तियां मांगी गई हैं।

