हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच 7 नई पंचायतों का गठन, 76 का होगा पुनर्गठन, कांगड़ा व सोलन की सबसे ज्यादा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे टकराव के बीच पंचायती राज विभाग ने सात नई पंचायतों के गठन और कुल 74 पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में प्रभावितों से 27 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। जानकारी के अनुसार नई का गठन और पुनर्गठन कुछ और पंचायतों में भी हो सकता है।

आचार संहिता के बीच लिया फैसला नई पंचायतों के गठन और पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना उस समय जारी की गई है, जब सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है और पंचायतों और शहरी निकायों में सीमाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव की रोक को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 लागू की हुई है।

हाई कोर्ट में लंबित है चुनाव का मामला पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है और 30 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि न्यायालय ने किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है।

इन सात नई पंचायतों का गठन जिन सात नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है उनमें सोलन के विकास खंड धर्मपुर में छह नई पंचायतों अंबोटा, कामली, धार की बेड, खेड़ा उपरला, रत्योड, चुहूवाल और जिला ऊना के विकास खंड हरोली में पंडोगा निचला पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की है। इससे 14 पंचायतों का दोबारा से पुनर्गठन होगा।