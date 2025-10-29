Himachal News: पंचायत उपप्रधान का रात को गांव में मिला शव, हत्या की आशंका; बैजनाथ क्षेत्र का मामला
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंचायत उपप्रधान रवि राणा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। बैजनाथ के चढ़ियार की छेक पंचायत में रवि का शव गांव में ही बरामद हुआ। उनके सिर पर चोट के निशान मिले हैं।
संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पंचायत उपप्रधान की संदिग्ध हालात में लाश मिली है। व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पड़ताल के बाद ही स्थित स्पष्ट हो पाएगी।
बैजनाथ उपमंडल के चढ़ियार की छेक पंचायत में यह शव मिला है। मृतक की पहचान पंचायत के उपप्रधान रवि राणा के रूप में हुई है। उक्त व्यक्ति रात को घर नहीं लौटा, जब इसको ढूंढा गया तब उसका शव रात करीब 2 बजे गांव में ही मिला।
सिर के पिछली तरफ चोट के निशान
मृतक के सिर में पिछली तरफ चोट के निशान थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं किसी ने इसकी हत्या तो नहीं की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस के अनुसार मामले की गहनता से जांच की जा रही है, इसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है।
अविवाहित था रवि राणा
रवि राणा की शादी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि रवि रात को गांव में ही था। रात करीब दो बजे उनका शव गांव में ही मिला।
