Shimla News: शिमला में 135 वर्ष पुराने भवन में भड़की आग, डेढ़ घंटे में सब कुछ जला
शिमला में बुधवार सुबह छोटा शिमला स्थित 135 साल पुराने डिंपल लॉज में भीषण आग लग गई। लकड़ी का मकान होने के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरा भवन जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। भवन खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार सुबह एक बड़ा अग्निकांड हो गया। छोटा शिमला में 135 साल पुराने डिंपल लॉज में आज सुबह अचानक आग लगी गई, जिसमें पूरा मकान देखते ही देखते जलकर राख हो गया।
दो मंजिला मकान में लगभग दस कमरे थे जो पूरी तरह से जल गए। मकान लकड़ी का बना हुआ था जिस वजह से आग तेजी से फैली और पूरा मकान जल गया।
आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि डेढ़ घंटे में पूरा भवन जल गया।
पुलिस टीम आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि भवन में केयर टेकर के अलावा कोई नहीं था।
केयर टेकर ने बुलाई पुलिस व फायर ब्रिगेड
भवन खाली था, इस कारण आग में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। आस पड़ोस के लोगों और भवन के केयर टेकर ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद दमकल, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: सरकार और राजभवन में फिर टकराव की संभावना, ...तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ढाल बनाकर होगी कुलपति नियुक्ति?
आग लगने के कारणों की हो रही जांच
वहीं मौके पर पहुंची एडीएम ज्योति राणा ने बताया कि आग को काबू किया जा रहा है, लेकिन घटना में काफी नुकसान हो गया है। तकरीबन पूरा मकान और अंदर रखा सारा सामान जल गया है। मकान खाली था इस कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग के लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।