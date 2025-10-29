Shimla News: शिमला में 135 वर्ष पुराने भवन में भड़की आग, डेढ़ घंटे में सब कुछ जला

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार सुबह एक बड़ा अग्निकांड हो गया। छोटा शिमला में 135 साल पुराने डिंपल लॉज में आज सुबह अचानक आग लगी गई, जिसमें पूरा मकान देखते ही देखते जलकर राख हो गया।



दो मंजिला मकान में लगभग दस कमरे थे जो पूरी तरह से जल गए। मकान लकड़ी का बना हुआ था जिस वजह से आग तेजी से फैली और पूरा मकान जल गया।



आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि डेढ़ घंटे में पूरा भवन जल गया।

