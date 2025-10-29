हिमाचल: भाजपा सरकार ने बद्दी में 1000 करोड़ की जमीन 14 करोड़ में दी, सीएम के आरोप के बाद धारा 118 पर गरमाई सियासत

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हम पर धारा 118 को कमजोर करने का आरोप लगाता है जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने ही इसे कमजोर किया।



पूर्व भाजपा सरकार ने बद्दी में पांच बड़े कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत पांच हजार बीघा जमीन मात्र 14 करोड़ रुपये में दी जबकि इस जमीन का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा उन्हें बिजली व पानी भी निश्शुल्क कर दिया।

धारा 118 को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोलन के ममलीग में गत दिवस आयोजित सभा में विपक्ष पर निशाना साधा है। वैट से होती थी 4000 करोड़ की आय उन्होंने कहा कि मूल्य वर्धित कर (वैट) से प्रदेश को चार हजार करोड़ रुपये की आय होती थी, लेकिन जीएसटी लागू होने से नुकसान हुआ। उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजा जुलाई 2022 तक दिया। उसके बाद से हिमाचल को कुछ नहीं मिला।

भाजपा सरकार को 50 हजार करोड़ अधिक मिले पिछली भाजपा सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये अधिक मिले, लेकिन उसे प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए खर्च नहीं किया गया। आज प्रदेश को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने सिर्फ भवन बनाए जबकि वहां सुविधाओं व स्टाफ की भर्ती पर ध्यान नहीं दिया गया।