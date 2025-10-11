Himachal News: करवाचौथ पर घर आए सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत, 3 साल पहले हुई थी शादी; पत्नी का सुहाग उजड़ा

संवाद सूत्र, शाहपुर (कांगड़ा)। करवाचौथ पर घर आए सेना के जवान की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा दुरगेला के पास शुक्रवार शाम हुआ। जानकारी के मुताबिक सुमित कुमार पुत्र (28)उत्तम चन्द निवासी गांव पलवाला शुक्रवार सांय अपने घर से करवाचौथ का सामान लेने के लिए निकला था।

इस दौरान कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक फिसल गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल शाहपुर ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार वहीं शनिवार को दुरेगला स्थित गोह्जू के श्मशानघाट में गमगीन माहौल में सुमित सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में विधायक केवल सिंह पठानिया, प्रशासन की ओर से कानूनगो अजय कुमार और भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट और जैक राइफल के जवानों ने अपने जांबाज जवान की अंतिम यात्रा में शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।