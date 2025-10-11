Himachal News: करवाचौथ के दिन सड़क दुर्घटना में उजड़ा सुहाग, बेटे के साथ घर जा रहा बाइक सवार आया बस के नीचे

संवाद सहयोगी, पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में करवाचौथ के दनि एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। निजी बस की तेज गति ने करवाचौथ के दिन एक महिला का सुहाग उजाड़ दिया। फरेड निवासी 68 वर्षीय प्रकाश चंद की निजी बस के टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक बेटे कृष्ण कुमार को भी चोटें आई।

उसे सिविल अस्पताल पालमपुर में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। प्रकाश चंद के शव का पोस्टमार्टम कर दिया है और शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। वीरता में ड्राई क्लीनर का काम करते थे प्रकाश चंद प्रकाश चंद कांगड़ा के वीरता में ड्राई क्लीनर की दुकान करता था और यहां पर भी उसका घर है। वह यहां तीन बेटों के साथ रहता था। उसने कई वर्षों तक पालमपुर बाजार में भी ड्राई क्लीनर की दुकान की थी। प्रकाश चंद परिवार के साथ करवाचौथ व्रत के लिए फरेड आया था। शुक्रवार को वह पालमपुर में कार्य निपटाकर दोपहर करीब 12:30 बजे बेटे कृष्ण कुमार के साथ बाइक (एचपी 40ए 1102) पर फरेड जा रहा था।

बस का पिछला टायर सिर पर चढ़ गया बाइक चालक कृष्ण कुमार अपनी साइड में जा रहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर एग्रो पेट्रोल पंप मारंडा के पास तेज गति से कांगड़ा जा रही निजी शिवालिक बस (एचपी 68 बी-2442) ने पीछे से टक्कर मार दी। कृष्ण कुमार खाई में गिर गया और उसका पिता बाइक के साथ सड़क पर गिरा। बस का पिछला टायर उसके सिर पर चढ़ गया। गति अधिक होने के कारण बस काफी आगे रुकी।

अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया सूचना मिलने पर यातायात पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रकाश चंद को एंबुलेंस में सिविल अस्पताल पालमपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रकाश चंद की पत्नी, चार बेटे व तीन बेटियां हैं।