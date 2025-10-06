Language
    Himachal: एनआइटी हमीरपुर के दो छात्र पुलिस टीम ने चरस की बड़ी खेप के साथ पकड़े, दोनों गिरफ्तार

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:01 PM (IST)
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:01 PM (IST)

    NIT Students Arrest With Charas हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित एनआईटी के दो छात्रों को पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना सदर की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान इन युवकों से 371.40 ग्राम चरस बरामद की। आरोपितों की पहचान पारस सौधी और नितिन कुमार के रूप में हुई है।

    एनआइटी हमीरपुर के छात्र चरस के साथ पकड़े गए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। NIT Students Arrest With Charas, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर स्थित बड़े शिक्षण संस्थान के दो छात्र चरस की खेप के साथ पकड़े गए हैं। थाना सदर की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान दो युवकों से 371.40 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपितों की पहचान पारस सौधी निवासी मकान नंबर 93, वार्ड नंबर तीन, प्रतापनगर हमीरपुर और नितिन कुमार निवासी टेहटी, डाकघर सिलहोरी, तहसील मरहोरा, जिला सारण (बिहार) के रूप में हुई है।

    प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपित एनआइटी हमीरपुर के छात्र हैं। रविवार को सदर थाना की पुलिस टीम ने हमीरपुर क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इस दौरान दोनों युवक संदिग्ध हालात में घूम रहे थे।

    दोनों युवकों को रोककर पूछताछ की तो वे घबरा गए। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 371.40 ग्राम चरस बरामद की गई। दोनों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने मामले की पुष्टि की है।

    चिट्टे के मामले के बाद बढ़ाई थी सख्ती

    इससे पहले एनआइटी हमीरपुर चिट्टे के मामले भी पकड़े गए थे, इसके बाद प्रबंधन ने सख्ती बढ़ा दी थी। अब काफी समय बाद एक बार फिर से एनआइटी छात्र नशे के साथ पकड़े गए हैं। 

