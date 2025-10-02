Himachal News: हमीरपुर के सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षक ने पीटे खेलों में भाग लेने जा रहे छात्र, थाने पहुंचा मामला

Himachal Pradesh Govt Schools हमीरपुर के एक सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक पर छात्रों को पीटने का आरोप है। अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि शिक्षक ने बच्चों से टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अभिभावकों को साथ न लाने पर दुर्व्यवहार किया। एक छात्र को आधे घंटे तक मुर्गा बनाकर रखा गया।

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। Himachal Pradesh Govt Schools, जिला हमीरपुर के एक सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक पर छात्रों की पिटाई करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ताओं में छात्रों के अभिभावक शामिल हैं, जिन्होंने बुधवार को सदर थाना हमीरपुर में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अभिभावकों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब बच्चे खेल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि सुबह शारीरिक शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि वे अपने अभिभावकों को साथ क्यों नहीं लाए। इसी बहाने बच्चों से अनुचित व्यवहार किया गया और उन्हें पीटा गया। एक छात्र ने बताया कि शिक्षक ने उसे आधे घंटे तक मुर्गा बनाकर रखा।

छह बजे आने को कहा, खुद शिक्षक आधा घंटा लेट छात्र ने यह भी कहा कि उक्त शिक्षक ने छात्रों से सुबह छह बजे पहुंचने को कहा था, जबकि स्वयं साढ़े छह बजे पहुंचे। आरोप है कि शिक्षक ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई छात्र एक मिनट भी देरी से आया तो टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा।

अभिभावकों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग छात्रों के अभिभावक मंगला देवी, सरोज व सरिता आदि ने कहा कि उनके बच्चों को सुबह शिक्षक ने पीटा है। उन्होंने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि उक्त शारीरिक शिक्षक दो-तीन दिन से बच्चों को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था।