Himachal: मुख्यमंत्री सुक्खू पर टिप्पणी के विरोध में विधायक सुधीर शर्मा के विरुद्ध हमीरपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के बीच विवाद गहरा गया है। सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी के विरोध में एनएसयूआई ने हमीरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई ने विधायक पर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सुधीर शर्मा की टिप्पणी के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है। अब उनके विरुद्ध एनएसयूआई ने हमीरपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है।
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो साझा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आपत्तिजनक कटाक्ष किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस नेता भी मुखर हो गए।
सुधीर शर्मा ने सीएम के स्केच पर टिप्पणी की थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी उन पर कई टिप्पणियां की हैं।
सुधीर शर्मा की फोटो भी की साझा
कांग्रेस नेताओं ने सुधीर शर्मा की फोटो विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर कर उस पर भी कई तरह की टिप्पणियां की हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी यह मामला गरमाया हुआ है।
मुख्यमंत्री पद की गरिमा का हनन हुआ
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि विधायक की टिप्पणी से न केवल मुख्यमंत्री पद की गरिमा का हनन हुआ है, बल्कि इससे आम जनता में सरकार और संवैधानिक पदों के प्रति असम्मान का वातावरण उत्पन्न हुआ है।
एफआईआर दर्ज करने की मांग
शनिवार को एनएसयूआई के प्रदेश व सदस्यों ने हमीरपुर सदर थाना में सुधीर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने थाना प्रभारी से आग्रह किया है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अमर्यादित एवं अपमानजनक टिप्पणियों पर अंकुश लगाया जा सके।
