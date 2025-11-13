Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: हमीरपुर में चिट्टा तस्कर ने थाना प्रभारी पर चढ़ाई गाड़ी, आरोपित नाका तोड़कर फरार; तड़के गोलियों की गूंज से दहशत

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    हमीरपुर में नाकाबंदी के दौरान एक वाहन चालक ने थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वे घायल हो गए। थाना प्रभारी ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, लेकिन आरोपी भाग निकला। पुलिस को संदेह है कि आरोपी चिट्टा (हेरोइन) की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, और इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हमीरपुर में चिट्टा तस्कर पुलिस थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ाकर फरार हो गया। प्रतीकात्मक फोटो

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में नाकाबंदी के दौरान एक वाहन सवार ने थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में थाना प्रभारी के पांव में गंभीर चोट आई है। इस दौरान इंस्पेक्टर ने पिस्तौल से दो से तीन फायर भी किए, लेकिन आरोपित नहीं रुका व वहां से भाग निकला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को शक है कि आरोपित चिट्टा लेकर जा रहा था। वीरवार सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। 

    रुकने का इशारा किया तो थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ाकर भागा

    पुलिस के अनुसार दुगनेहड़ी बाईपास प्रातः करीब 6.30 बजे सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप कुलवंत सिंह की अगुवाई में नाका लगाया गया था। नाके के दौरान संदिग्ध व्यक्ति ऋषभ निवासी लाहलड़ी, हमीरपुर की कार (एचपी-01एच-3516) को रुकने का संकेत दिया गया। लेकिन कार चालक ने रुकने के बजाय तेज रफ्तार में वाहन थाना प्रभारी पर चढ़ा दिया, जिससे उनके पांव में चोट लग गई। 

    आत्मरक्षा में थाना प्रभारी ने किए फायर

    आत्मरक्षा में थाना प्रभारी द्वारा दो से तीन फायर किए। इसके बावजूद आरोपित मौके से भाग गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार को मौके पर ही काबू कर लिया है। तड़के गोलियों की गूंज से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। 

    पुलिस ने की क्षेत्र में नाकाबंदी

    पुलिस को संदेह है कि आरोपित चिट्टा (हेरोइन) सप्लाई करने जा रहा था। जिला पुलिस ने आरोपित ऋषभ की धरपकड़ के लिए आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कड़ी कर दी है।


    यह भी पढ़ें: हिमाचल: चंबा में दो समुदायों में विवाद, मंदिर के पास युवक को पीटने के बाद देवताओं को कहे अपशब्द; 20 पर FIR व 3 पकड़े 

    मौके से साक्ष्य जुटा रही पुलिस

    मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं तथा आरोपित की तलाश जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें: Kangra News: जसूर-तलवाड़ा मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, 28 वर्षीय युवक की मौत व तीन घायल, चालक पर लापरवाही का केस 