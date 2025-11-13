हिमाचल: हमीरपुर में चिट्टा तस्कर ने थाना प्रभारी पर चढ़ाई गाड़ी, आरोपित नाका तोड़कर फरार; तड़के गोलियों की गूंज से दहशत

रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में नाकाबंदी के दौरान एक वाहन सवार ने थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में थाना प्रभारी के पांव में गंभीर चोट आई है। इस दौरान इंस्पेक्टर ने पिस्तौल से दो से तीन फायर भी किए, लेकिन आरोपित नहीं रुका व वहां से भाग निकला।

पुलिस को शक है कि आरोपित चिट्टा लेकर जा रहा था। वीरवार सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रुकने का इशारा किया तो थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ाकर भागा पुलिस के अनुसार दुगनेहड़ी बाईपास प्रातः करीब 6.30 बजे सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप कुलवंत सिंह की अगुवाई में नाका लगाया गया था। नाके के दौरान संदिग्ध व्यक्ति ऋषभ निवासी लाहलड़ी, हमीरपुर की कार (एचपी-01एच-3516) को रुकने का संकेत दिया गया। लेकिन कार चालक ने रुकने के बजाय तेज रफ्तार में वाहन थाना प्रभारी पर चढ़ा दिया, जिससे उनके पांव में चोट लग गई।