हिमाचल: चंबा में दो समुदायों में विवाद, मंदिर के पास युवक को पीटने के बाद देवताओं को कहे अपशब्द, 20 पर FIR व 3 पकड़े
हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक मंदिर के समीप दो समुदायों में झगड़ा हो गया। एक युवक की पिटाई और देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के बाद तनाव बढ़ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और तीन को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, पुलिस गश्त कर रही है और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है।
संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दो समुदायों के बीच विवाद नहीं थम रहा है। चंबा शहर के सुराड़ा मोहल्ले में बुधवार शाम को चामुंडा मंदिर के पास युवक की पिटाई के बाद हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपशब्द कहने पर बवाल हो रहा है।
बुधवार शाम के बाद वीरवार सुबह से हिंदू संगठनों के लोग फिर से चंबा शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने मामले में आरोपित तीन युवकों को हिरासत में लिया है। इनमें से दो को पठानकोट से पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने एक ऑल्टो कार व एक बाइक भी जब्त की है।
चंबा सिटी चौकी के बाहर प्रदर्शन, किया चक्का जाम
चंबा सिटी पुलिस चौकी के बाहर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह साढ़े नौ से शहर में चक्का जाम कर दिया गया। इस कारण वाहनों की आवाजाही रुक गई है।
हिंदू संगठन इस मांग पर अड़े
हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपितों को उनके सामने लाया जाए। साथ ही उनके खिलाफ हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देवी-देवताओं को अपशब्द कहने पर हिंदू संगठन बिफर गए हैं व कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं।
पुलिस चौकी पर बोल दिया था धावा, पीट दिया था एक आरोपित
इस मामले में बुधवार देर रात माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया था। गुस्साई भीड़ और कुछ संगठनों ने सिटी पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया और पुलिस की मौजूदगी में ही एक आरोपित युवक की पिटाई कर दी थी।
बिना नंबर के वाहनों पर मचाया था उत्पात
बुधवार देर शाम कुछ युवकों पर बिना नंबर की बाइकों पर सवार होकर, डंडे और तेजधार हथियार लहराते हुए सुराड़ा मोहल्ला में चामुंडा मंदिर के पास एक युवक को टक्कर मारने और चोटिल करने का आरोप लगा। भीड़ में मौजूद लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने पीड़ित के इष्टदेव को अपशब्द कहे थे।
20 लोग हैं नामजद
सूचना मिलते ही एएसपी चंबा हितेश लखनपाल पुलिस बल के साथ चौकी पहुंचे थे और लोगों को शांत करने की कोशिश की थी। पुलिस ने 20 लोगों को नामजद किया है।
एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है। साथ बाइक और कार को कब्जे में लिया है, मामले की जांच जारी है।
