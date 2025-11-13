हिमाचल: चंबा में दो समुदायों में विवाद, मंदिर के पास युवक को पीटने के बाद देवताओं को कहे अपशब्द, 20 पर FIR व 3 पकड़े

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दो समुदायों के बीच विवाद नहीं थम रहा है। चंबा शहर के सुराड़ा मोहल्ले में बुधवार शाम को चामुंडा मंदिर के पास युवक की पिटाई के बाद हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपशब्द कहने पर बवाल हो रहा है।

बुधवार शाम के बाद वीरवार सुबह से हिंदू संगठनों के लोग फिर से चंबा शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने मामले में आरोपित तीन युवकों को हिरासत में लिया है। इनमें से दो को पठानकोट से पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने एक ऑल्टो कार व एक बाइक भी जब्त की है।

चंबा सिटी चौकी के बाहर प्रदर्शन, किया चक्का जाम चंबा सिटी पुलिस चौकी के बाहर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह साढ़े नौ से शहर में चक्का जाम कर दिया गया। इस कारण वाहनों की आवाजाही रुक गई है।

हिंदू संगठन इस मांग पर अड़े हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपितों को उनके सामने लाया जाए। साथ ही उनके खिलाफ हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देवी-देवताओं को अपशब्द कहने पर हिंदू संगठन बिफर गए हैं व कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं।

पुलिस चौकी पर बोल दिया था धावा, पीट दिया था एक आरोपित इस मामले में बुधवार देर रात माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया था। गुस्साई भीड़ और कुछ संगठनों ने सिटी पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया और पुलिस की मौजूदगी में ही एक आरोपित युवक की पिटाई कर दी थी।