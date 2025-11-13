Kangra News: जसूर-तलवाड़ा मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, 28 वर्षीय युवक की मौत व तीन घायल, चालक पर लापरवाही का केस
कांगड़ा के जसूर-तलवाड़ा मार्ग पर मठोली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय विवेक चौधरी की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, कार चालक की लापरवाही के कारण अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अश्वनी शर्मा, जसूर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस थाना क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत आते जसूर-तलवाड़ा राजमार्ग के मठोली में रात्रि को एक सड़क हादसा होने से गाड़ी के चालक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में तीन अन्य युवक घायल हुए हैं।
मृतक युवक की पहचान 28 वर्षीय विवेक चौधरी पुत्र सुरेश कुमार गांव जगीर, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा के तौर पर हुई।
ये तीन युवक हुए घायल
26 वर्षीय अमन पुत्र स्वर्गीय रूप लाल निवासी गांव सम्बड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, अजय कुमार निवासी राजा का तालाब तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा और ललित चौधरी पुत्र स्वर्गीय राम कुमार निवासी गांव सम्बड़, डाकघर स्थाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा घायल हुए हैं।
मठोली में पोल से टकराई गाड़ी
पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना बुधवार रात की बताई जा रही है, जिसमें कार सवार उक्त युवक जसूर की ओर आ रहे थे कि गाड़ी के अनियंत्रित होने में मठोली में एक पोल से टकरा गई।
टक्कर काफी जोरदार थी व चालक युवक की मौक़े पर ही मौत हो गई, जबकि तीन उपरोक्त युवक घायल हो गए।
चालक की लापरवाही से हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार हादसा स्विफ्ट गाड़ी एचपी 97ए 8520 के चालक विवेक चौधरी की लापरवाही से चलाने की वजह से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी चालक विवेक चौधरी की मौके पर मौत हो गई।
डीएसपी नूरपुर चंद्र पाल सिंह ने बताया कि पर इस संबंध में पुलिस ने गाड़ी चालक विवेक चौधरी के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर लिया है। हादसे की जांच की जा रही है।
