CM सुक्खू ने मंडी को साधने का प्लान किया तैयार, जिले में होगा तीसरा बड़ा समारोह; 2017 में यहां नहीं खुला था कांग्रेस का खाता

हंसराज सैनी, मंडी। ऐसा प्रतीत होता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मंडी जिले को साधने की तैयारी कर ली है। यह वही जिला है जहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 में से एक ही सीट आई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडी की हैसियत केवल यही नहीं कि सर्वाधिक 15 विधानसभा क्षेत्रों वाले कांगड़ा के बाद इसके सर्वाधिक 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, अपितु यह भी कि पंडित सुखराम, वीरभद्र सिंह और ठाकुर कौल सिंह जैसे कांग्रेस नेताओं की कर्मस्थली रहा यह क्षेत्र जयराम ठाकुर के कारण भाजपा के प्रभाव में दिखता आया है।

दो कार्यक्रम किए मंडी, अब तीसरे की तैयारी सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान से आपदा राहत वितरण के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया था। 15 अगस्त को सरकाघाट में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में जनता से रूबरू हुए थे। अब सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर राज्यस्तरीय समारोह 11 दिसंबर को मंडी जिले में आयोजित किया जाएगा।

यहां हो सकता है समारोह मंडी के किस क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, यह तीन सदस्यों की समिति सुझाएगी। कांग्रेस के सूत्र अनुमान लगा रहे हैं कि कार्यक्रम मंडी के पड्डल मैदान या फिर सुंदरनगर के जवाहर पार्क में हो सकता है।