हमीरपुर में अब मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, प्रबंधन को आई कई बार मेल; जांच की तो सामने आई चौकाने वाली बात

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जिला हमीरपुर में सैनिक स्कूल सुजानपुर के बाद अब मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज हमीरपुर प्रबंधन को बार-बार प्रशिक्षु डाक्टर से रैगिंग की ई-मेल आने के बाद मामला गर्मा गया है।



कालेज प्रबंधन ने जब आंतरिक जांच की तो पता चला कि प्रशिक्षु चिकित्सकों को संबंधित विभाग के एचओडी ने यह कहा गया था कि लैब में जो भी उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें उसी जगह पर रखा जाए।



इसके बाद किसी ने ई-मेल के माध्यम से कालेज प्रशासन को यह शिकायत कर दी कि वहां रैगिंग हो रही है।

जांच में क्या सामने आया मामला इतना बढ़ गया कि कालेज प्रबंधन को जांच बैठानी पड़ी। जांच में सामने आया है कि यह केवल एक टीचर और स्टूडेंट्स का मामला था, जिसे रैंगिग के साथ छोड़ दिया गया। कालेज प्रबंधन ने एसपी हमीरपुर के समक्ष मामला रखा है। अब साइबर सेल के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर ई-मेल किसकी ओर से की गई थी।

प्रिंसिपल बोले, कौन कर रहा बदनाम करने की कोशिश उधर, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. रमेश भारती का कहना है कि जांच करने पर पाया गया कि एक ई-मेल पिछले माह व एक इस सप्ताह मिली है। ई-मेल किस माध्यम से और किसने भेजी है, इसको लेकर पुलिस विभाग से बात की गई है ताकि यह पता चल सके कि मेडिकल कालेज को रैगिंग के नाम पर कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।