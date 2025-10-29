Language
    हमीरपुर में पेट्रोल पंप के पास अचानक बाइक में लगी आग, व्यक्ति ने तुरंत कूद कर बचाई जान; सहम गए लोग

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    हमीरपुर जिले के जाहू में पेट्रोल पंप के पास एक बाइक में अचानक आग लग गई। मशीनरी ऑपरेटर रोहित धीमान ने पेट्रोल की गंध आने पर मैकेनिक को दिखाने के लिए बाइक रोकी थी, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रोहित ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाइक पूरी तरह जल गई। पुलिस ने जांच की और इसे आकस्मिक घटना बताया।

    जिला हमीरपुर के अवाह देवी में पेट्रोल पंप के पास जली बाइक। जागरण

    सुनील शर्मा, जाहू (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में पेट्रोल पंप के पास एक बाइक में आग लग गई। उपमंडल भोरंज के तहत अवाहदेवी के समीप पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। एक मोटरसाइकिल अचानक आग की लपटों में घिर गया। 

    अचानक बाइक में आग लगने से आसपास मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। पेट्रोल पंप पर तेल डालने का कार्य रोक दिया गया। यदि चिंगारी पेट्रोल पंप की उठती तो बड़ा हादसा सकता था। 

    आग लगने की क्या वजह रही, यह जांच का विषय है। लेकिन बाइक में अचानक आग लगने से लोग सहम गए। बाइक में आग लगने के कम ही मामले देखने को मिलते हैं। 

    मेकैनिक को दिखाने के लिए रोका था मोटरसाइकिल

    जानकारी के अनुसार ठेकेदार राजेश कुमार के अधीन कार्यरत मशीनरी ऑपरेटर रोहित धीमान निवासी धर्मपुर अपनी मोटरसाइकिल एचपी 67-0459 पर कार्यस्थल जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल की गंध आने पर उन्होंने मोटरसाइकिल को मैकेनिक को दिखाने का निर्णय लिया। 

    अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग

    इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से मोटरसाइकिल में आग लग गई। देखते ही देखते मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर राख हो गया।

    व्यक्ति ने तुरंत कूद कर जान बचाई

    व्यक्ति ने तुरंत मोटरसाइकिल से उतरकर जान बचाई, जिससे किसी प्रकार की जानी हानि नहीं हुई, लेकिन मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस थाना भोरंज से टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    पुलिस ने की हादसे की जांच

    प्राथमिक जांच में किसी भी आपराधिक या संदेहास्पद गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं। मामले की पुष्टि एसएचओ भोरंज प्रशांत सिंह ठाकुर ने की है। पुलिस ने बताया कि यह एक आकस्मिक घटना प्रतीत होती है तथा किसी प्रकार का मामला पंजीकृत नहीं किया गया है।

     

