हिमाचल के औद्योगिक हब बद्दी में वाहनों की स्नेचिंग, ट्रक ड्राइवरों की किडनैपिंग, आखिर क्या है विवाद

जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में ट्रक यूनियन और उद्योग प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर गर्माने लगा है। सागर इस्पात उद्योग प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने जबरन वाहनों की स्नेचिंग, चालकों को रोकने और कैद करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल पुलिस ने दोनों अपहृत ट्रकों को बरामद कर कंपनी प्रबंधन को सौंप दिया है, जबकि आरोपितों की तलाश जारी है। शिकायतकर्ता सागर इस्पात उद्योग के मालिक सुरेंद्र वाधवा ने बताया कि सोमवार देर रात लगभग नौ बजे उनकी कंपनी से दो ट्रक माल लेकर निकले थे। जब ये ट्रक बद्दी चौक के पास पहुंचे तो पांच से छह लोग वहां आए और खुद को नालागढ़ ट्रक यूनियन का सदस्य बताते हुए ट्रकों को जबरन रोक लिया।

बाद में उन्होंने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया और चालकों को साथ ले जाकर कुछ समय तक बंधक बनाकर रखा। पहले भी हुईं पिटाई और तोड़फोड़ की घटनाएं वाधवा ने कहा कि इससे पहले भी यूनियन के सदस्यों द्वारा कई बार माल ढुलाई वाहनों को रोका जा चुका है, जिनमें पिटाई और तोड़फोड़ की घटनाएं भी शामिल हैं। इन मामलों में पहले भी बद्दी और नालागढ़ थानों में एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।