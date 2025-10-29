Language
    हिमाचल के औद्योगिक हब बद्दी में वाहनों की स्नेचिंग, ट्रक ड्राइवरों की किडनैपिंग, आखिर क्या है विवाद

    By Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में वाहनों की छीना-झपटी और ट्रक ड्राइवरों के अपहरण की घटनाओं से सनसनी फैली हुई है। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक विवाद का असली कारण सामने नहीं आया है। ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है।

    औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में ट्रक चोरी और ड्राइवरों को किडनैच करने का मामला सामने आया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में ट्रक यूनियन और उद्योग प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर गर्माने लगा है। सागर इस्पात उद्योग प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने जबरन वाहनों की स्नेचिंग, चालकों को रोकने और कैद करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। 

    फिलहाल पुलिस ने दोनों अपहृत ट्रकों को बरामद कर कंपनी प्रबंधन को सौंप दिया है, जबकि आरोपितों की तलाश जारी है। 

    शिकायतकर्ता सागर इस्पात उद्योग के मालिक सुरेंद्र वाधवा ने बताया कि सोमवार देर रात लगभग नौ बजे उनकी कंपनी से दो ट्रक माल लेकर निकले थे। जब ये ट्रक बद्दी चौक के पास पहुंचे तो पांच से छह लोग वहां आए और खुद को नालागढ़ ट्रक यूनियन का सदस्य बताते हुए ट्रकों को जबरन रोक लिया। 

    बाद में उन्होंने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया और चालकों को साथ ले जाकर कुछ समय तक बंधक बनाकर रखा। 

    पहले भी हुईं पिटाई और तोड़फोड़ की घटनाएं

    वाधवा ने कहा कि इससे पहले भी यूनियन के सदस्यों द्वारा कई बार माल ढुलाई वाहनों को रोका जा चुका है, जिनमें पिटाई और तोड़फोड़ की घटनाएं भी शामिल हैं। इन मामलों में पहले भी बद्दी और नालागढ़ थानों में एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 

    पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर बद्दी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 304(2), 127(2), 140(3), 3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की पहचान कर रही है।

