    हिमाचल: चैतड़ू में IT पार्क तैयार, युवाओं को रोजगार सहित स्टार्टअप इनोवेशन को मिलेगी दिशा; 2500 रुपये में ले सकेंगे डेस्क

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के चैतड़ू में आईटी पार्क बनकर तैयार है। यह युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देगा। युवा यहाँ मात्र 2500 रुपये में डेस्क किराए पर ले सकते हैं, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। यह पार्क राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

    Hero Image

    जिला कांगड़ा के चैतड़ू में आईटी पार्क जल्द शुरू होगा। प्रतीकात्मक

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आइईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने मंगलवार को आईटी पार्क चैतड़ू का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा देने लिए साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया (एसटीपीआइ) के दो इन्क्यूबेशन सेंटर शिमला और कागड़ा (चैतड़ू) में स्थापित किए जा रहे हैं।

    कांगड़ा स्थित (एसटीपीआइ) इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और अगले माह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका लोकार्पण करेंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। 

    18 करोड़ से किया गया निर्माण

    सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट के समीप 2 एकड़ भूमि पर 18.29 करोड़ रुपये लागत से 35,602 वर्ग फीट क्षेत्र में आइटी पार्क का निर्माण किया है। 

    इनोवेशन और डिजिटल सेवाओं को दिशा मिलेगी

    इससे न केवल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर आइटी साफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्टअप इनोवेशन और डिजिटल सेवाओं को भी दिशा मिलेगी। 

    ये सुविधाएं रहेंगी

    कांगड़ा में निर्मित चार मंजिला एसटीपीआइ इन्क्यूबेशन सेंटर अत्याधुनिक आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है। इसमें प्लग एंड प्ले इन्क्यूबेशन स्पेस की 106 सीटें और 4 प्रबंधकीय केबिन, इन्क्यूबेशन एरिया, उद्यमियों के लिए स्वतंत्र विकास स्थल, आडिटोरियम में 40 सीट की क्षमता, कांफ्रेंस रूम एवं मीटिंग हाल, एसटीपीआइ कार्यालय, नेटवर्क आपरेशन सेंटर, अतिथि कक्ष, रिसेप्शन व रिकार्ड रूम जैसी सुविधाएं हैं।

    400 युवाओं को रोजगार

    यह केंद्र लगभग 15 से 20 नवोदित उद्यमियों को तकनीकी सहयोग और 350 से 400 युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। शिमला और कांगड़ा के इन दोनों केंद्रों के संचालन से प्रदेश जल्द उत्तर भारत के उभरते हुए आइटी हब के रूप में पहचान बनाएगा। इस अवसर पर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आशीष सिंहमार, निदेशक आइटी डा. निपुण जिंदल, पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी व एसटीपीआइ प्रबंधन के अधिकारी उपस्थित रहे।

    स्टार्टअप कर रहे युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता

    स्टार्टअप कर रहे युवाओं को आइटी पार्क में स्थान मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहां प्राथमिकता मिलेगी। आइटी क्षेत्र से जुड़े युवाओं, समूहों, फर्मों को आनलाइन आवेदन करना होगा। डेस्क दो हजार से 2500 रुपये में ले सकेंगे। बेहतर इंटरनेट, स्टोरेज व बिजली सहित अन्य सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।

