IPL Auction List: हिमाचल प्रदेश के 7 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, 16 दिसंबर को अबुधावी में किसकी खुलेगी किस्स्मत?
इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) 2026 के लिए 16 दिसंबर को अबूधावी में होने वाली नीलामी में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के सात खिलाड़ियों का च ...और पढ़ें
वीरेंद्र ठाकुर, धर्मशाला। इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) 2026 के लिए अबूधावी में 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में इस बार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के सात खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें मयंक डागर, अर्पित गुलेरिया, पुखराज मान, दिवेश शर्मा, रजत वर्मा, आर्यमान सिंह धालीवाल व मृदुल सरोच शामिल हैं।
मयंक डागर ने 2023 में की थी आईपीएल करियर की शुरुआत
आलराउंडर मयंक डागर ने 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के साथ आइपीएल करियर की शुरुआत की थी। मूलत: दिल्ली के रहने वाले बायें हाथ के स्पिनर को 2024 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शहबाज अहमद के साथ एक करेाड़ 80 लाख रुपये में ट्रेड किया था। हालांकि वह पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के साथ भी जुड़े रहे हैं।
अर्पित गुलेरिया ने किया था कारनामा
कांगड़ा जिला के उपमंडल शाहपुर की पंचायत कुठमां के निवासी अर्पित गुलेरिया को 2023 में आइपीएल सीजन के बीच में लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) ने मयंक यादव के रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा था। लगातार 140 किमी प्रतिघंटा की गति से गेंद डालने वाले अर्पित गुलेरिया ने 2024 में विजय हजारे ट्राफी में 50 रन देकर आठ विकेट लेने का रिकार्ड बनाया था। ऐसा करने वाले वह तीसरे गेंदबाज बने थे।
30 लाख रुपये है बेस प्राइस
हिमाचल प्रदेश की ओर से खेलने वाले बल्लेबाज एवं दायें हाथ के आफ स्पिनर पुखराज मान भी आइपीएल आक्शन में शामिल होंगे। इनके अलावा दायें हाथ के तेज गेंदबाज सोलन से दिवेश शर्मा, दायें हाथ के तेज गेंदबाज रजत वर्मा, आलराउंडर आर्यमान सिंह धालीवाल व मृदुल सरोच नीलामी में हिस्सा लेंगे। इन सभी का आधार मूल्य (बेस प्राइस) 30 लाख रुपये है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी, आखिर क्या बदलाव किया गया? 43 पद रह गए रिक्त
एकांत सेन को नहीं मिली सूची में जगह
हमीरपुर के बड़सर निवासी एकांत सेन ने भी नीलामी के लिए पंजीकरण करवाया था। शानदार फार्म से गुजर रहे मध्यक्रम के बल्लेबाज एकांत का सूची में शार्टलिस्ट होना तय माना जा रहा था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्राफी में उन्होंने 56, आठ, 44, 89, 23, 49 व 14 रन बनाए हैं। 44 टी-20 मैचों में उन्होंने 134 की स्ट्राइक रेट से 935 रन बनाए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।