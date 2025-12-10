IPL Auction List: हिमाचल प्रदेश के 7 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, 16 दिसंबर को अबुधावी में किसकी खुलेगी किस्स्मत?

वीरेंद्र ठाकुर, धर्मशाला। इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) 2026 के लिए अबूधावी में 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में इस बार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के सात खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें मयंक डागर, अर्पित गुलेरिया, पुखराज मान, दिवेश शर्मा, रजत वर्मा, आर्यमान सिंह धालीवाल व मृदुल सरोच शामिल हैं।

मयंक डागर ने 2023 में की थी आईपीएल करियर की शुरुआत आलराउंडर मयंक डागर ने 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के साथ आइपीएल करियर की शुरुआत की थी। मूलत: दिल्ली के रहने वाले बायें हाथ के स्पिनर को 2024 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शहबाज अहमद के साथ एक करेाड़ 80 लाख रुपये में ट्रेड किया था। हालांकि वह पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के साथ भी जुड़े रहे हैं।

अर्पित गुलेरिया ने किया था कारनामा कांगड़ा जिला के उपमंडल शाहपुर की पंचायत कुठमां के निवासी अर्पित गुलेरिया को 2023 में आइपीएल सीजन के बीच में लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) ने मयंक यादव के रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा था। लगातार 140 किमी प्रतिघंटा की गति से गेंद डालने वाले अर्पित गुलेरिया ने 2024 में विजय हजारे ट्राफी में 50 रन देकर आठ विकेट लेने का रिकार्ड बनाया था। ऐसा करने वाले वह तीसरे गेंदबाज बने थे।