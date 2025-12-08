Ind vs SA: धर्मशाला में टी-20 सीरीज का तीसरा मैच खेलेंगी टीमें, HPCA ने CM सहित इन VIP को दिया मैच देखने का निमंत्रण

जागरण टीम, धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित यह स्टेडियम बेहद खूबसूरत है।



विदेशी खिलाड़ी भी यहां खेलने व घूमने का भरपूर आनंद लेते हैं। भारत व दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें मैच से एक दिन पहले धर्मशाला पहुंच जाएंगी। हालांकि अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है। अकसर मैच के दौरान खिलाड़ी यहां के वातावरण में घूमने का पूरा आनंद लेते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन वीआईपी को भेजा मैच देखने का निमंत्रण हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को निमंत्रण भेजा है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी में एचपीसीए जुट गई है। साथ ही अन्य वीवीआइपी को भी निमंत्रण भेजे जाने हैं। मैच के लिए आनलाइन टिकट की बुकिंग काफी समय पहले शुरू हो चुकी है।

5000 से 20 हजार की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध रविवार को पांच हजार, सात हजार, नौ हजार, 12,500 व 20 हजार रुपये वाली टिकट की आनलाइन बिक्री जारी रही। सात हजार रुपये वाली टिकट के दो स्टैंड, पांच हजार, नौ हजार, 12,500 व 20 हजार रुपये वाली टिकट के एक-एक स्टैंड की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध रहीं।