Himachal News: केसीसी बैंक के एमडी का एक माह के भीतर ही क्यों हो गया तबादला, अलग तरह की चर्चाएं शुरू

KCC Bank News हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक फिर से चर्चा में है। एक महीने के भीतर ही एमडी का तबादला हो गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने केसीसीबी के एमडी को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। संदीप कुमार को पदमुक्त कर दिया गया है और जफर इकवाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। KCC Bank News, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित (केसीसीबी) फिर सुर्खियों में आ गया है। एक माह के भीतर ही एमडी का तबादला हो गया है। मंगलवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने केसीसीबी के एमडी को रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संदीप कुमार पदमुक्त किए नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त व स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक जफर इकवाल को केसीसीबी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस पद पर तैनात 2010 के आइएएस संदीप कुमार को पदमुक्त किया है।

कुछ दिन पहले किया था बीओडी को भंग कुछ दिन पहले ही बैंक की बीओडी को भंग किया था और विभिन्न बिंदुओं का हवाला देते हुए बीओडी सदस्यों को जवाब देने के लिए कहा था। बीओडी के सदस्यों ने जवाब देने के लिए छह अक्टूबर तक का समय मांगा है। इनमें से कुछ सदस्यों ने 30 सितंबर को जवाब दे दिया है।