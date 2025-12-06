हिमाचल विधानसभा में किन मुद्दों की रही सबसे ज्यादा तपिश, कांगड़ा को साधने में कितने कामयाब हुए सीएम?

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया है। पहली बार आठ दिन का सत्र धर्मशाला में हुआ। विपक्षी दल भाजपा सत्र के पहले दिन से ही सरकार को घेरने के लिए ठोस रणनीति बनाकर सदन में आया था।



सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू खुद मोर्चे पर रहे। पंचायत चुनाव का मुद्दा हो या आपदा का प्रश्न, मुख्यमंत्री ने तथ्यों व आकंडों के साथ जवाब दिया। भाजपा को उनके समय की भी याद दिलाई।

आंतरिक गुटबाजी पर भी प्रहार मुख्यमंत्री ने प्रश्नों के उत्तर देने के साथ भाजपा की आंतरिक गुटबाजी पर भी प्रहार करने में कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष ने मंत्रियों के विभागों से संबंधित प्रश्न पूछकर आक्रामक वार किया, तो मुख्यमंत्री वहां पर भी मंत्रियों की ढाल बनकर नजर आए। उन्होंने मंत्रियों के जवाब में खुद हस्तक्षेप कर सरकार की योजना का ब्यौरा दिया। विपक्ष की ओर से जयराम ठाकुर को ही हर समय सरकार के प्रत्येक मुद्दे का सामना करना पड़ा। नए और पुराने सभी भाजपा विधायक अधिकांश समय सीटों पर बैठे रहे।