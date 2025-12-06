हिमाचल प्रदेश के राजस्व व राजकोषीय घाटे में हो सकती है 3000 करोड़ की वृद्धि, सरकार कैसे करेगी व्यय में कटौती?

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व व राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में नहीं रख पाई है। इसमें 3000 करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि होने की संभावना है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राजस्व घाटा 1044.85 करोड़ अधिक बढ़कर कुल 7434.92 करोड़ पहुंचेगा, जबकि राजकोषीय घाटा 10337.97 करोड़ से बढ़कर 12114.00 करोड़ रहने की संभावना है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.74 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सीएम ने पेश की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सदन में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत सरकार द्वारा उठाए जा रहे सामान्य आर्थिक व नीतिगत कदमों की जानकारी दी गई। सदन को अवगत करवाया गया कि सरकार सभी अनुत्पादक व्ययों में कटौती करने पर ध्यान देगी।

सीएम बोले, व्यय में कटौती होगी सरकार ने बताया कि संस्थानों का युक्तीकरण किया जा रहा है। ऐसा करने से व्यय में कटौती होगी। कर और गैर कर प्राप्तियों में वृद्धि करने का प्रयास रहेगा। विभिन्न विकासात्मक व कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार से उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से संसाधन जुटाए जाएंगे।

राजस्व व राजकोषीय घाटा बजट में सरकार ने राजस्व घाटा 6000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया था, लेकिन अब सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें 1044.85 करोड़ की अधिक वृद्धि होगी व कुल राजस्व घाटा बढ़कर 7434.92 करोड़ होगा। इसी तरह से बजट में सरकार को लगा कि राजकोषीय घाटा 10337.97 रहेगा। अब इसमें दो हजार करोड़ से अधिक की वृद्धि होकर यह कुल 12114.00 रहने की संभावना है।