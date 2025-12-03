Language
    हिमाचल: विधानसभा कूच की कोशिश कर रहे ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, छात्र व जवान घायल; महिला कॉन्स्टेबल बेसुध

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:47 PM (IST)
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    Himachal Pradesh News, शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ABVP कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करन ...और पढ़ें

    Hero Image

    तपोवन में जोरावर स्टेडियम में पुलिस व एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर तपोवन जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांगों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने जोरावर स्टेडियम से विधानसभा परिवार को जाने वाले मार्ग को करीब तीन घंटे तक बाधित रखा। 

    युवा बैरिकेट्स के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और विधानसभा तक जाने की जिद में थे, इस बीच पुलिस कर्मी युवाओं को शांत करते रहे और युवा नारे लगाते रहे। काफी देर तक नारेबाजी चलती रही।

    सवा पौने दो बजे पुलिस व कार्यकर्ताओ में धक्का मुक्की हो गई, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता और पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। एक बैरिकेट्स भी युवाओं ने तोड़ डाला तो दो पुलिस जवान भी सड़क के साथ बनी गहरी नाली में जा गिरे, जिन्हें एसडीआरएफ के जवान ने तुरंत मदद देकर सुरक्षित किया। 

    महिला कॉन्स्टेबल हुई बेसुध

    एक पुलिस महिला कॉन्स्टेबल धक्का मुक्की के दौरान सांस लेने में तकलीफ हो गई और कुछ देर तक उनकी तबीयत भी नासाज बनी रही। 

    इन मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता

    एवीबीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राहुल राणा ने बताया कि छात्र संघ चुनाव व केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की धर्मशाला में स्थापना व निर्माण, प्रदेश की कानून व्यवस्था, रोजगार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कुछ युवाओं को चोटें आई हैं। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया है। 

    एसपी व एएसपी ने संभाले रखी कमान

    पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अशोक रत्न, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर सिंह ने खुद कमान संभाले रखी और परिषद के युवा कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। तीन घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद धक्का मुक्की और विवाद के बाद रास्ता खुला। काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा।

