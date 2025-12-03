हिमाचल: विधानसभा कूच की कोशिश कर रहे ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, छात्र व जवान घायल; महिला कॉन्स्टेबल बेसुध

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर तपोवन जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांगों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने जोरावर स्टेडियम से विधानसभा परिवार को जाने वाले मार्ग को करीब तीन घंटे तक बाधित रखा।



युवा बैरिकेट्स के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और विधानसभा तक जाने की जिद में थे, इस बीच पुलिस कर्मी युवाओं को शांत करते रहे और युवा नारे लगाते रहे। काफी देर तक नारेबाजी चलती रही।



सवा पौने दो बजे पुलिस व कार्यकर्ताओ में धक्का मुक्की हो गई, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता और पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। एक बैरिकेट्स भी युवाओं ने तोड़ डाला तो दो पुलिस जवान भी सड़क के साथ बनी गहरी नाली में जा गिरे, जिन्हें एसडीआरएफ के जवान ने तुरंत मदद देकर सुरक्षित किया।