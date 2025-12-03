हिमाचल सरकार पटवारी के 645 पद भरेगी, राज्य चयन आयोग को भेजा मामला; विधानसभा में उठा डाक्यूमेंट राइटर फीस मामला

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार पटवारियों के 645 पदों को भरेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन पदों को भरने का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। आयोग ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।



विधानसभा के तपोवन स्थित परिसर में विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पटवारियों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त पटवारियों की सेवा ली जा रही है।



उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों के लिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय सीमा तय कर दी है। समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करने और उन पर कार्रवाई करने का प्रविधान है।



उन्होंने यह आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने पटवारियों की भर्ती नहीं की, जिस कारण आज इनकी भारी कमी हो गई है।