Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मशाला में Ind vs SA मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह, स्टेडियम के बाहर उमड़ी भारी भीड़; देखिए तस्वीरें

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    Dharamshala Ind vs SA T20I, धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। एचपीसीए स्टेडियम के बाहर प्रशंसको ...और पढ़ें

    Hero Image

    धर्मशाला स्टेडियम में एंट्री के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जागरण

    जागरण टीम, धर्मशाला। Dharamshala Ind vs SA T20I, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच के लिए दर्शकों में गजब का उत्साह है। दोपहर बाद से स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। 

    Ind vs SA Match Fan

    भारतीय आलराउंडर व धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का पोस्टर लेकर जाती युवती। जागरण 

    पुलिस जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी है। स्टेडियम में दिनभर बम निरोधक दस्ते व डाग स्कवाड का निरीक्षण जारी रहा। हर स्टैंड तक बम निरोधक दस्ते व खोजी कुत्तों का दल ले जाया गया। स्टेडियम के सभी पवेलियन एंट्री प्वाइंट को जांचा गया। सुबह से  का विशेष निरीक्षण चलता रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ind vs SA Match

    इस उम्र में क्रिकेट का जज्बा... बुजुर्ग महिला भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच देखने जाती हुई। जागरण 

    तेज पिच पर हाईस्कोरिंग हो सकता है मैच

    धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच व आउटफील्ड पर ग्राउंड्स मैन मिली डायरेक्शन पर काम करते रहे। बीसीसीआइ पिच क्युरेटर सुनील चौहान के दिशा निर्देश में यह विकेट तैयार की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पिच तेज होगी। तेज गेंदबाजों को फायदे के साथ हाई स्कोरिंग हो सकती है।

    Ind vs SA T20I

    धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में एंट्री के दौरान दर्शकों की गहनता से जांच करते सुरक्षा कर्मी। जागरण 

    सभी एंट्री गेट पर उमड़ी भीड़

    धर्मशाला स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर शाम चार बजे के बाद दर्शक स्टेडियम के अंदर पहुंचने शुरू हो गए। क्रिकेट प्रेमियों में मैच का रोमांच हैं। कचहरी अड्डे से लेकर क्रिकेट स्टेडियम तक सड़कों पर क्रिकेट प्रेमियों की आवाजाही बढ़ गई। वहीं विभिन्न एंट्री गेट में भी दर्शकों की भीड़ है। स्टेडियम के सभी स्टैंड में दर्शक पहुंचना शुरू हो गए हैं।

    एचपीसीए की पूरी तैयारी

    एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि स्टेडियम भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 क्रिकेट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रयास है कि यहां आने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

    यह भी पढ़ें: धर्मशाला में Ind vs SA मैच पर बारिश का साया, ...तो कड़ाके की ठंड में ठिठुरेंगे खिलाड़ी, क्या है ताजा पूर्वानुमान?

    यह भी पढ़ें: धर्मशाला में क्रिकेट का रोमांच: मैच से 3 घंटे पहले मिलेगी एंट्री, 5 जगह बनाई गई पार्किंग; जरूर पढ़ लें ट्रैफिक प्लान 