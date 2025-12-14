धर्मशाला में Ind vs SA मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह, स्टेडियम के बाहर उमड़ी भारी भीड़; देखिए तस्वीरें

जागरण टीम, धर्मशाला। Dharamshala Ind vs SA T20I, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच के लिए दर्शकों में गजब का उत्साह है। दोपहर बाद से स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीय आलराउंडर व धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का पोस्टर लेकर जाती युवती। जागरण पुलिस जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी है। स्टेडियम में दिनभर बम निरोधक दस्ते व डाग स्कवाड का निरीक्षण जारी रहा। हर स्टैंड तक बम निरोधक दस्ते व खोजी कुत्तों का दल ले जाया गया। स्टेडियम के सभी पवेलियन एंट्री प्वाइंट को जांचा गया। सुबह से का विशेष निरीक्षण चलता रहा।

इस उम्र में क्रिकेट का जज्बा... बुजुर्ग महिला भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच देखने जाती हुई। जागरण तेज पिच पर हाईस्कोरिंग हो सकता है मैच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच व आउटफील्ड पर ग्राउंड्स मैन मिली डायरेक्शन पर काम करते रहे। बीसीसीआइ पिच क्युरेटर सुनील चौहान के दिशा निर्देश में यह विकेट तैयार की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पिच तेज होगी। तेज गेंदबाजों को फायदे के साथ हाई स्कोरिंग हो सकती है।

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में एंट्री के दौरान दर्शकों की गहनता से जांच करते सुरक्षा कर्मी। जागरण सभी एंट्री गेट पर उमड़ी भीड़ धर्मशाला स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर शाम चार बजे के बाद दर्शक स्टेडियम के अंदर पहुंचने शुरू हो गए। क्रिकेट प्रेमियों में मैच का रोमांच हैं। कचहरी अड्डे से लेकर क्रिकेट स्टेडियम तक सड़कों पर क्रिकेट प्रेमियों की आवाजाही बढ़ गई। वहीं विभिन्न एंट्री गेट में भी दर्शकों की भीड़ है। स्टेडियम के सभी स्टैंड में दर्शक पहुंचना शुरू हो गए हैं।