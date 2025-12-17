हिमाचल: डलहौजी में ढलान पर खड़ा पर्यटक वाहन अचानक खाई की तरफ लगा लुढ़कने, 7 युवतियां थी अंदर सवार; VIDEO
हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में एक ढलान पर खड़ा पर्यटक वाहन अचानक खाई में लुढ़कने लगा। गाड़ी में बैठी युवतियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यह घटना डलहौजी में हुई ...और पढ़ें
डलहौज़ी में पर्यटकों का वाहन अचानक लुढ़कने लगा... pic.twitter.com/E9pPV8tfg6— Rajesh Sharma (@sharmanews778) December 17, 2025
संवाद सहयोगी, डलहौजी। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ढलानदार सड़क पर खड़ा पर्यटकों का वाहन अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगा। इस दौरान पर्यटक वाहन में चढ़ रहे थे व सात युवतियां अंदर थीं। वाहन लुढ़कने का आभास होते ही युवतियों ने जान बचाने के लिए बाहर कूदना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि गाड़ी एक पेड़ से अटक कर रुक गई।
पंजपुला में हुआ हादसा
डलहौजी घूमने आए युवा पर्यटकों का एक दल बुधवार सुबह पंजपुला घूमने गया था। पंजपुला में इनका वाहन चालक ने एक ढलान में सड़क किनारे पार्क किया हुआ था। पंजपुला में घूमने के बाद यह पर्यटक दल सुबह करीब 11 बजकर 18 मिनट पर खजियार की ओर जाने लगा।
इसी बीच जब पर्यटक दल में शामिल युवतियां अपने वाहन में चढ़ने लगी तो अचानक ही गाड़ी ढलान में पीछे की ओर लुढ़कने लगी।
वाहन के साथ एक युवती भी खाई में गिरने से बच गई
युवतियों ने लुढ़कते हुए वाहन से बाहर छलांग लगाना शुरू कर दी। इसी बीच ढलान में लुढ़कता हुआ वाहन खाई की ओर चला गया। गनीमत रही कि वाहन सड़क के नीचे लगे एक पेड़ से अटक गया और खाई में लुढ़कने से बच गया। वाहन के साथ एक युवती भी खाई में गिरने से बाल-बाल बची। यह सारी घटना एक होटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई।
लोग तुरंत बचाव के लिए दौड़े
उधर, हादसा होते देखकर पर्यटक दल के अन्य सदस्य व स्थानीय लोग भी फौरन बचाव के लिए मौके पर पहुंच गए। हादसे में 6 से 7 युवतियों को चोटें आई हैं। क्रेन की सहायता से खाई में अटके पर्यटक वाहन को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद यह सभी पर्यटक घूमने के लिए कालाटॉप व खजियार रवाना हो गए। इस हादसे में पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है।
