हिमाचल: डलहौजी में ढलान पर खड़ा पर्यटक वाहन अचानक खाई की तरफ लगा लुढ़कने, 7 युवतियां थी अंदर सवार; VIDEO

संवाद सहयोगी, डलहौजी। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ढलानदार सड़क पर खड़ा पर्यटकों का वाहन अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगा। इस दौरान पर्यटक वाहन में चढ़ रहे थे व सात युवतियां अंदर थीं। वाहन लुढ़कने का आभास होते ही युवतियों ने जान बचाने के लिए बाहर कूदना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि गाड़ी एक पेड़ से अटक कर रुक गई।

पंजपुला में हुआ हादसा

डलहौजी घूमने आए युवा पर्यटकों का एक दल बुधवार सुबह पंजपुला घूमने गया था। पंजपुला में इनका वाहन चालक ने एक ढलान में सड़क किनारे पार्क किया हुआ था। पंजपुला में घूमने के बाद यह पर्यटक दल सुबह करीब 11 बजकर 18 मिनट पर खजियार की ओर जाने लगा।



इसी बीच जब पर्यटक दल में शामिल युवतियां अपने वाहन में चढ़ने लगी तो अचानक ही गाड़ी ढलान में पीछे की ओर लुढ़कने लगी।