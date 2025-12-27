Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंबा में रहस्यमयी स्थिति में युवती लापता, किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई करती थी लड़की, शिक्षक सहित 14 से पूछताछ पर नहीं लगा सुराग

    By Chamba Office Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    चंबा जिले के सलूणी उपमंडल से एक युवती तीन महीने से लापता है। उसके माता-पिता ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बेटी को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है और सोमवा ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंबा में एक युवती लापता हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, सलूणी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से एक युवती तीन महीने से रहस्यमयी स्थिति में लापता है। उपमंडल सलूणी के अंतर्गत आने वाली पंचायत भड़ेला के नचनोटी गांव से लापता युवती के माता-पिता ने तहसीलदार सलूणी को ज्ञापन सौंप कर बेटी को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। 

    साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक उनकी बेटी नहीं मिल पाई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिन-रात परेशान माता-पिता

    इस दौरान उन्होंने कहा कि वह तीन माह से घुट-घुट कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लापता बेटी के दर्द में भूखे प्यासे समय काट रहे हैं। तीन माह से बेटी की तलाश में प्रशासन व पुलिस के दर पहुंच रहे माता-पिता को अभी तक कहीं भी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया है। जिस कारण माता पिता व परिवार के सदस्यों की चिंता बढ़ती जा रही है।

    शिक्षक की गिरफ्तारी सहित 12 से अधिक लोगों से पूछताछ

    उधर, पुलिस इस मामले में गहन जांच करने के साथ लापता बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले में युवती के स्वजन के शक पर पुलिस ने एक शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं पुलिस द्वारा आरोपित के परिवार के सदस्यों के अलावा अभी तक 12 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

    चमेरा जलाशय में चलाया था सर्च अभियान

    हाल ही में युवती के स्वजनों की ओर से तीन माह से गायब युवती का अभी तक कोई पता न चलने पर जिला मुख्यालय में चक्का जाम कर दिया था। जिसके बाद पुलिस की ओर से चमेरा जलाशय में सर्च अभियान चला कर युवती को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी उसका सुराग हाथ नहीं लग पाया है।

    किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी युवती

    लापता युवती जिला मुख्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी, वहीं जिला मुख्यालय के साथ लगते बालू में किराये के मकान में रह रही थी। जहां से 28 सितंबर से गायब है। 

    क्या कहते हैं अधिकारी

    तहसीलदार सलूणी अभिराय सिंह ठाकुर का कहना है कि लापता युवती के माता पिता द्वारा सौंपे ज्ञापन को डीएसपी सलूणी को प्रेषित कर दिया है। पुलिस व प्रशासन की ओर से युवती को ढूंढने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।


    यह भी पढ़ें: हिमाचल: ग्रेट खली के जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, रेसलर के सवाल उठाने के बाद SDM पांवटा साहिब भी आए मीडिया के सामने 