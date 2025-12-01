विदेश में नौकरी के लिए पहुंचे चंबा के युवा बना लिए बंधक, आर्मी की मदद से बची जान; पुलिस के पास गिरोह का पर्दाफाश

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश चंबा के दो युवकों को विदेश में सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर थाईलैंड भेजा गया, लेकिन वास्तविकता एक भयावह फिल्म से कम नहीं थी। माफिया गिरोह ने नौकरी और अच्छे पैकेज का लालच देकर दोनों को बंधक बना लिया, उनसे जबरन काम करवाया और फिरौती की मांग की।

थाईलैंड आर्मी से मदद मांग कर जान बचाई दोनों युवक म्यांमार-थाईलैंड सीमा तक भागे और थाई आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर जान बचाई। भारतीय दूतावास की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित वापस लाया गया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी पुलिस ने इस मामले में कठोर धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पहले मामले में करन सिंह निवासी भालोगी ने शिकायत में बताया कि चंबा में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान उसकी मित्रता देवेंद्र उर्फ डिशु और उसके दो साथियों से हुई। उसे विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया। 80,000 रुपये नकद ले लिए।