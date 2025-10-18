चंबा के सरकारी स्कूल में छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाने पर शिक्षक पर लगा पॉक्सो एक्ट, विभाग ने भी की कार्रवाई
चंबा के एक सरकारी स्कूल में, एक शिक्षक पर छात्रा को मोबाइल पर अश्लील सामग्री दिखाने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा विभाग ने भी तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में उपमंडल सलूणी के सरकारी प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक पर छात्रा को मोबाइल फोन पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगने के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपित शिक्षक को शनिवार को चंबा थाना में पूछताछ के लिए तलब किया है। पुलिस की एक टीम ने स्कूल जाकर एसएमसी व स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की। शिक्षा विभाग से उक्त मामले में की जांच का रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया है।
इससे पूर्व प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपित शिक्षक को शिक्षा विभाग निलंबित कर चुका है। निलंबित आरोपित का मुख्यालय चंबा खंड शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है।
छात्रा ने मां को दी थी मामले की जानकारी
उपमंडल सलूणी के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक रमेश कुमार पर छात्रा को मोबाइल पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे। यह घटना 14 अक्टूबर की है। छात्रा ने उक्त बात अपनी मां को बताई थी। मामले के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते ही चाइल्ड लाइन, शिक्षा विभाग व पुलिस भी हरकत में आ गई थी।
विभाग की टीम पहुंची थी स्कूल
वीरवार को खंड शिक्षा अधिकारी सुंडला की अगुवाई में विभागीय टीम ने स्कूल जाकर छात्रा, शिक्षक व अभिभावकों के बयान दर्ज किए थे।
मामले की जांच जारी : एएसपी
उधर, एएसपी हितेश लखनपाल ने आरोपित शिक्षक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है व नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।