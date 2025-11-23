Language
    हिमाचल: पंजाब के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, डलहौजी के लक्कड़मंडी-खजियार मार्ग पर हुआ हादसा

    By Visahl Shekri Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में लक्कड़मंडी-खजियार मार्ग पर पंजाब के पर्यटकों की कार खाई में गिर गई। सूरज की तेज रोशनी के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। हादसे में स्मिता जैन गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि अन्य पर्यटकों को हल्की चोटें आईं। घायल महिला को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

    डलहौजी में हुए हादसे के बाद पर्यटक का बयान दर्ज करती पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, डलहौजी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी में पंजाब के पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लक्कड़मंडी-खजियार मार्ग पर रविवार को डलहौजी से खजियार जा रहे पंजाब के एक पर्यटक परिवार की कार खाई में जा गिरी।

    बताया जा रहा है कि सूरज की तेज रोशनी कार पर पड़ने के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिस कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई और एक पेड़ से अटक गई। कार में तीन बच्चों समेत कुल सात लोग सवार थे। यदि कार पेड़ न रुकती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

    कड़ी मशक्कत के बाद निकाले लोग

    हादसे के बाद लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। कड़े प्रयास से कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। 

    संगरूर का परिवार घायल

    हादसे में पर्यटक स्मिता जैन को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं अंकित जैन, पंकज जैन, तरुणा गुप्ता सहित प्रिशा जैन (10), लविशा जैन (8), आरव जैन (3) सभी निवासी जिला संगरूर (पंजाब) को हल्की चोटें आई हैं। 

    गंभीर रूप से घायल महिला की रेफर

    चिकित्सक डा. देवेश ने बताया कि घायल महिला के कंधे में गंभीर चोट आई है, उसे टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। डलहौजी से खजियार के लिए कम दूरी का मार्ग होने के कारण पर्यटक इसी मार्ग से आवाजाही करते हैं।

    सतर्कता बरतें वाहन चालक : एसएचओ

    एसएचओ डलहौजी जगबीर सिंह ने वाहन चालकों से उक्त मार्ग पर सतर्कता के साथ वाहन चलाने की अपील की है। सर्दी के मौसम में इन दिनों सड़क पर पड़ा पानी व पाला भी जम जा रहा है। इस कारण बाहर से आने वाले लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 

