हिमाचल: पंजाब के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, डलहौजी के लक्कड़मंडी-खजियार मार्ग पर हुआ हादसा

संवाद सहयोगी, डलहौजी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल डलहौजी में पंजाब के पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लक्कड़मंडी-खजियार मार्ग पर रविवार को डलहौजी से खजियार जा रहे पंजाब के एक पर्यटक परिवार की कार खाई में जा गिरी।



बताया जा रहा है कि सूरज की तेज रोशनी कार पर पड़ने के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिस कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई और एक पेड़ से अटक गई। कार में तीन बच्चों समेत कुल सात लोग सवार थे। यदि कार पेड़ न रुकती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

कड़ी मशक्कत के बाद निकाले लोग हादसे के बाद लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। कड़े प्रयास से कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। संगरूर का परिवार घायल हादसे में पर्यटक स्मिता जैन को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं अंकित जैन, पंकज जैन, तरुणा गुप्ता सहित प्रिशा जैन (10), लविशा जैन (8), आरव जैन (3) सभी निवासी जिला संगरूर (पंजाब) को हल्की चोटें आई हैं।