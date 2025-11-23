Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊना में HRTC बस की टक्कर से सड़क पार कर रहे व्यक्ति की मौत, पुलिस ने चालक के विरुद्ध किया मामला दर्ज

    By Chanchal Bali Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    ऊना के लोअर बसाल गांव में एचआरटीसी बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क पार कर रहे विजय कुमार को बस ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऊना में एचआरटीसी बस की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हो गई।

    संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एचआरटीसी बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस थाना सदर के तहत पड़ते लोअर बसाल गांव में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी।

    हादसे में गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र योगराज निवासी लोअर बसाल के रूप में हुई है। सदर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर निगम बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज

    जानकारी के अनुसार सदर पुलिस को दी शिकायत में लोअर बसाल में कारपेंटर की दुकान करने वाले मोहिन्द्र सिंह निवासी लोअर बसाल ने बताया कि शनिवार देर शाम विजय कुमार सड़क पार कर रहा था तो ऊना की तरफ से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस एचपी38डी-0381 ने टक्कर मार दी।

    ऊना अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया घायल

    हादसे में विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    चालक के खिलाफ मामला दर्ज : एसपी

    पुलिस ने मृतक के शव का रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन के हवाले कर दिया है। एसपी अमित यादव ने बताया कि पुलिस ने निगम बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी सिरमौर जिले को दी बड़ी जिम्मेदारी, दो चुनौतियों से कौन पाएगा पार?

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में पंचायत चुनाव के शोर में थम गए कार्य, ग्रामसभा में कोरम रह रहे अधूरे; आरक्षण रोस्टर के बिना जनसंपर्क तेज