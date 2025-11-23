ऊना में HRTC बस की टक्कर से सड़क पार कर रहे व्यक्ति की मौत, पुलिस ने चालक के विरुद्ध किया मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एचआरटीसी बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस थाना सदर के तहत पड़ते लोअर बसाल गांव में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी।



हादसे में गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र योगराज निवासी लोअर बसाल के रूप में हुई है। सदर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर निगम बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज जानकारी के अनुसार सदर पुलिस को दी शिकायत में लोअर बसाल में कारपेंटर की दुकान करने वाले मोहिन्द्र सिंह निवासी लोअर बसाल ने बताया कि शनिवार देर शाम विजय कुमार सड़क पार कर रहा था तो ऊना की तरफ से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस एचपी38डी-0381 ने टक्कर मार दी।