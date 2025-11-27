Language
    WPL Auction: विश्व चैंपियन रेणुका ठाकुर और हरलीन पर नहीं बरसा धन, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स से खेलेंगी

    By Munish Ghariya Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    WPL Auction 2026, महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में हिमाचल प्रदेश की रेणुका ठाकुर और हरलीन देओल को उम्मीद से कम दाम मिले। रेणुका, जो पिछले साल डेढ़ करोड़ में बिकी थीं, इस बार गुजरात जायंट्स द्वारा 60 लाख में खरीदी गईं। हरलीन को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख में खरीदा। विश्व कप विजेता होने के बावजूद उन्हें उम्मीद के अनुसार धन नहीं मिला।

    हिमाचल की रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल।

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। WPL Auction 2026, महिला प्रीमियर लीग में इस बार हिमाचल प्रदेश के शिमला की निवासी रेणुका सिंह ठाकुर गुजरात जायंट्स की टीम से खेलेंगी, जबकि हरलीन देओल यूपी वॉरियर्स की ओर से खेलेंगी। डब्ल्यूपीएल को लेकर वीरवार को हुई नीलामी में महिला क्रिकेट विश्वकप चैंपियन टीम की सदस्य रहीं हिमाचल की रेणुका ठाकुर व हरलीन देयोल की उम्मीदों के विपरीत बोली लगी।

    रेणुका ठाकुर को गुजरात जायंट्स ने 60 लाख रुपये में खरीदा है, जबकि हरलीन देयोल को 50 लाख रुपये में खरीदा गया है।

    गत वर्ष डेढ़ करोड़ में बेंगलुरु में शामिल हुई थीं रेणुका

    जानकारी के मुताबिक रेणुका ठाकुर रायल चैलेंजर्स बैंगलुरु से खेलती थी। टीम ने पिछली बार उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये में टीम में शामिल था। इसके अलावा हरलीन दओल को गुजरात जायंट्स ने 40 लाख रुपये में खरीदा था। विश्वकप के बाद पिछले माह दोनों टीमों ने इन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। 

    विश्व कप विजेता के टैग के बावजूद नहीं हुई धनवर्षा

    इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि नीलामी में इन दोनों खिलाड़ियों की बड़ी बोली लगेगी एवं दोनों खिलाड़ियों पर अच्छी धन वर्षा भी सकती है, क्योंकि इन दोनों के नाम के साथ विश्वकप विजेता का टैग लग चुका है।

    यूपी वॉरियर्स ने लगाई थी 45 लाख की बोली

    वीरवार को बोली के पहले स्लाट में रेणुका ठाकुर का नाम आया, जिसका बेस प्राइस 40 लाख था। यूपी वॉरियर्स ने बोली को बढ़ाते हुए 45 लाख रुपये का इशारा किया, जबकि गुजरात जायंट्स ने 60 लाख कहा। इसके बाद रेणुका के नाम पर बोली आगे नहीं बढ़ी। 

    वहीं बोली के दूसरे स्लाट में हरलीन देओल का बेस प्राइज 40 था और यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में उसे खरीदा।

